Пермякам рассказали, как пользоваться электронными сертификатами для инвалидов

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В Пермском крае для приобретения пеленок, подгузников, инвалидных колясок и других технических средств реабилитации для граждан льготных категорий действует электронный сертификат. В Фонде социального страхования РФ рассказали, что это такое, как им пользоваться.

Приобретение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, рекомендованных в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов с помощью электронного сертификата - альтернативный способ получения изделия, который не отменяет, а дополняет уже существующие.

Это значит, что средства реабилитации все еще можно получать в рамках исполнения госконтрактов, которые заключаются региональными отделениями Фонда социального страхования РФ. Или покупать самостоятельно с последующим обращением в адрес регионального отделения за компенсацией понесенных расходов.

Но теперь приобрести технические средства реабилитации с использованием электронного сертификата можно в торговых точках, которые работают с электронными сертификатами или на сайте ОЗОН. Доступные товары на сайте ОЗОН отмечены надписью «Сертификат ФСС».

Сейчас в Перми есть шесть торговых точек, в которых граждане могут приобрести ТСР с помощью электронного сертификата. Вот их адреса:

- ООО «Радуга звуков» по адресу г. Пермь, ул. Крупской, д. 38, тел. 8 (342) 258-03-23

- «Пермский филиал АО «Московское протезно - ортопедическое предприятие» по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 84, тел. 8 (342) 282-43-30

- ООО «Пармамед» по адресу г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 12, тел. 89582483284.

- ЗАО «ОРТМЕД» по адресу г. Пермь, ул. Крупской, д. 80А, тел. 8 342 282 33 59

- Сеть ортопедических салонов «ОРТЕКА» 8 342 254 43 34

- Центр здорового слуха «Аудиале» по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 63, т. 8 (342) 291-93-91

Для оформления электронного сертификата надо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг или лично в отделении Фонда. Гражданин должен предоставить паспорт (не требуется, если заявление подается через Единый портал государственных и муниципальных услуг) и реквизиты карты МИР. Наличие карты МИР является обязательным условием для получения электронного сертификата.

Решение о приобретении технического средства реабилитации с использованием электронного сертификата принимается отделением Фонда в течение 5 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления. И в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения отделение Фонда уведомляет инвалида о принятом решении.

Перечень ТСР и ПОИ, которые могут быть приобретены с помощью электронного сертификата размещен на официальных сайтах Фонда социального страхования РФ (fss.gov.ru) и отделения Фонда (r59.fss.ru)

В соответствии с законодательством предельная стоимость единицы товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата, определяется отделением Фонда по результатам последней по времени осуществления закупки однородных товара, работы, услуги. Последней по времени осуществления закупкой товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, считается последняя процедура осуществления закупки таких товара, работы, услуги, по результатам которой уполномоченным органом заключен государственный контракт и в рамках исполнения этого государственного контракта поставщиком осуществлены не менее чем одна поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (подписан акт и проведена оплата) в течение 60 календарных дней до даты подачи инвалидом (лицом, представляющим его интересы) заявления об обеспечении товаром, работой, услугой с использованием электронного сертификата).

Если стоимость приобретаемого ТСР с использованием электронного сертификата будет выше предельной стоимости, установленной в электронном сертификате, то гражданин вправе доплатить из собственных средств до стоимости приобретаемого ТСР.

Электронный сертификат индивидуализирует подход к приобретению требуемых ТСР – можно выбрать именно то изделие, которое нравится гражданину, которое соответствует всем его требованиям, а также имеет дополнительные функции. Цена изделий с дополнительными функциями, или, к примеру, с большей впитываемостью, другой конструкции, конечно, превышает стоимость изделия стандартной комплектации. Но хочется отметить, что можно приобрести и изделия, стоимость которых ниже предельной стоимости за единицу, определяемую отделением Фонда по результатам последней по времени осуществления закупки (госконтракту) однородных товара, работ, услуг.