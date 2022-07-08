Как живет шестилетний Семен из Пермского края, который научился дышать благодаря врачам и сотням неравнодушных людей

Семен маленький и вскоре после выписки из больницы. Фото: фонд «Дедморозим»

- Если бы ни врачи, фонд «Дедморозим» и тысячи неравнодушных людей, помогавших нам, не знаю, как сложилась бы жизнь моего Семена, - говорит Любовь Алейникова из Лысьвы. – Сын вполне мог бы оказаться в инвалидном кресле. Однако всем вместе нам удалось сохранить ему активную жизнь. Он говорит, ходит и даже обслуживает себя сам.

«Комсомольская правда» продолжает совместный проект с благотворительным фондом «Дедморозим». В этом году фонд отметил 10-летний юбилей. За эти годы неоценимую помощь от него получили более шести тысяч тяжелобольных детей. Неравнодушные пермяки перевели детишкам более 418 с половиной миллионов рублей! О том, как эта помощь меняла жизни ребят и их семей, читайте в нашем проекте.

Наш сегодняшний герой – Семен Алейников из Лысьвы. У него врожденная легочная недостаточность. Сейчас мальчику уже шесть лет!

Еще Семен любит гонять на велосипеде. Фото: семейный архив.

- Семен родился у нас восьмимесячным, на месяц раньше срока и… не захотел дышать, - рассказывает мама мальчика. – В первый же день жизни нас отвезли в реанимацию Пермской Краевой детской больницы, где мы провели первые восемь месяцев, а потом нас перевели в нашу больницу, где мы пролежали почти до двух лет.

В реанимации малыша подключили к аппаратам ИВЛ, без спасительного кислорода Семен не смог бы дышать сам, а значит и жить. И спасительный краник с кислородом помогал малышу долгое время не только в больнице, но и дома. Маме даже приходилось придумывать специальную конструкцию, чтобы бойкий малыш с трубочкой на шее имел возможность ползать.

Увы, долгое время подрастающий Семен не мог видеть ничего кроме больничных стен. За это время дверь, через которую заходили врачи, стала для него окошком в мир.

- Семен и сейчас очень любит двери, - улыбается мама мальчика. – А еще он научился говорить. Несмотря на долго стоящую у нас трахеостому, врачи сохранили Семену голос, и он сейчас разговаривает. Первое слово, которое он произнес, было «атобус», ведь он очень любит машинки. И это было настоящее счастье! А полгода назад, когда мы сделали все прививки, он пошел в детский сад. Там сынок учится считать и догоняет своих сверстников в развитии.

Семен обожает велосипед и самокат, зимой катается на горке. Сейчас он посещает реабилитационный центр и научился на ЛФК бросать мяч в баскетбольную корзину. Она высоко, но мальчик всегда попадает. Еще Семен качели любит и в лото с буквами ему нравится играть.

Любовь говорит, что помощь «Дедморозим» и тысяч неравнодушных людей, которые быстро собрали для них более 300 тысяч рублей, для ее семьи бесценна. Ведь перед тем как выписаться из больницы, фонд помог приобрести для Семена кислородный концентратор и много другой дорогостоящей медтехники.

- У нас дома была настоящая мини-реанимация, - говорит женщина. – Потом нам помогали покупать и расходные материалы. Все это одноразовое и очень дорого стоит, нам самим с этим точно было бы не справиться. Аппарат по-прежнему у нас дома, ведь мы подвержены легочным заболеваниям и без кислородной поддержки можем легко уйти назад. Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в нашей жизни, и пожелать всем здоровья, мира и добра.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мечтает стать переводчицей и выйти замуж»: Как живет Алиса Петунина, которой пермяки собрали 156 тысяч евро на реабилитацию

Фонду «Дедморозим» 10 лет, «КП» начинает цикл статей о детях, которым за эти годы помогли неравнодушные люди (Подробнее...)