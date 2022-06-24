«Мечтает стать переводчицей и выйти замуж»: Как живет Алиса Петунина, которой пермяки собрали 156 тысяч евро на реабилитацию

Трагедия произошла 14 лет назад, когда Алисе было всего два годика. Фото: семейный архив.

Сейчас, глядя на фото 16-летней Алисы Петуниной, невозможно представить, что пришлось пережить этой симпатичной улыбчивой девушке. Трагедия в ее жизни произошла 14 лет назад, когда малышке было всего два годика.

Огромную роль в жизни Алисы сыграли тысячи неравнодушных людей и пермский благотворительный фонд «Дедморозим», который отмечает в этом году свое 10-летие.

За эти годы неоценимую поддержку получила не одна Алиса, а более шести тысяч тяжелобольных детишек. Пермяки перевели для их спасения более 418 с половиной миллионов рублей! Еще выяснилось, что в Пермском крае живет 126 тысяч добрых волшебников, которые вместе с волонтерами фонда готовы объединиться и за очень короткий срок сделать просто нереальное!

«Комсомольская правда» решила вспомнить тех ребят, которым помогали пермяки и «Дедморозим». Мы начинаем цикл статей, из которых узнаем, как сейчас живут эти дети, чем занимаются и о чем мечтают.

Три года провела в больницах

…В то буднее утро папа вез маленькую Алису в детский сад, но в их машину влетела «Газель» с уснувшим водителем. Удар был такой силы, что ремни детского кресла оторвались от креплений. Папа сам реанимировал девочку, пока не подъехала «скорая». Малышка получила черепно-мозговую травму с нарушением дыхания и функций опорно-двигательного аппарата.

- Мир тогда полностью перевернулся, - говорит папа Алисы Денис. - Три года после аварии мы провели в больницах. Искали сами, как облегчить состояние дочери. Писали везде: в московские клиники, заграничные, но отовсюду был ответ - «вам нужно проходить реабилитацию по месту проживания».

Но однажды родителям девочки пришло письмо из Австрии. Потенциал в состоянии Алисы рассмотрел доктор Бернард из детской клиники в Вене. Родители оплатили ему, ассистенту и переводчику перелет и доктор приехал в Пермь.

- Что ж, прилетайте к нам в Австрию, пару недель мы обследуем Алису, а там посмотрим, в какую сторону двигаться, - резюмировал по итогам осмотра врач.

- Но я понимал, что две недели - это мизерный срок для Алисы, поэтому попросил рассчитать смету лечения максимально, - говорит Денис. - Первая виза была возможна только на три месяца, в итоге нам насчитали на 90 дней лечения просто нереальную сумму в 156 тысяч евро. В переводе на рубли - это десять миллионов рублей!

После лечения и реабилитации в Австрии Алиса смогла вернутся домой. Фото: семейный архив.

Помогали все, даже Дима Билан

Но родители понимали, что бояться не нужно, нужно действовать. Они рассказали историю дочери в СМИ и соцсетях, Денис обратился за помощью к коллегам, он работает на ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе. В результате за месяц им удалось собрать почти половину суммы! Но потом, к сожалению, интерес к истории угас.

Тогда в жизни семьи появился фонд «Дедморозим». Волонтеры не только объявили сбор на реабилитацию и лечение, но и договорились с администраторами Димы Билана. Когда артист приехал с концертом в Пермь, он специально пришел в палату к Алисе и пожелал ей здоровья.

Дима Билан пришел в палату к Алисе и пожелал ей здоровья.

И новая информационная волна покатилась уже по федеральным каналам, и всю нереально огромную сумму для девочки удалось собрать.

- «Дедморозим» провожал нас в Австрию и встречал, а потом всегда и во всем помогал: в приобретении личного аппарата ИВЛ, откашливателя и расходных материалов к ним, - говорит Денис. - С виновника ДТП, в котором пострадала Алиса, мы просили возмещения морального вреда в один миллион рублей, суд присудил нам 600 тысяч. Но в итоге его мать выплатила 30 тысяч рублей, а он сам перевел лишь 183 рубля 70 копеек.

После трехмесячной реабилитации в зарубежной клинике Алиса впервые после страшного ДТП смогла вернуться домой и сейчас уже более десяти лет семья неразлучна!

Родители Алисы не представляют, как жили бы все эти годы, если бы не помощь десятков тысяч людей. Фото: семейный архив.

«Пермяки - это огромная сила»

- Дочке уже 16 лет, - говорит ее папа. - Она развивается, как и все ребята ее возраста: со своими подростковыми влюбленностями и отрицаниями. Сейчас Алиса перешла в 10-й класс. Занимается она дома, к ней приходят учителя из школы для детей с ограниченными возможностями. Дочка любит читать, великолепно заучивает огромные стихи, занимается языками, обожает рисовать и бывать на всех тусовках и концертах. «Дедморозим» помог ей недавно сходить на концерт группы «Звери» и на баскетбольные игры. А какую она стряпает пиццу!

Повзрослевшая Алиса всерьез задумывается над своей будущей профессией. Сначала она хотела стать переводчиком с китайского языка, потом с английского, но больше всего девушка мечтает встретить свою любовь и быть счастливой.

Алиса любит читать и прекрасно заучивает большие стихи. Фото: семейный архив.

- Если раньше такой веры в людей у меня не было, то сейчас я понял, что пермяки - это огромная сила! - говорит папа Алисы. - В это просто невозможно было поверить, но все вместе мы смогли закрыть сбор! Не знаю, как бы наша семья жила все эти десять лет, если бы не «Дедморозим» и те, кто фонд поддерживает! Мы просто неразлучны теперь, можно смело говорить, что мы - одна семья!

- В реальности же людей, причастных к чудесам, куда больше, - говорит соучредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. - Это и те, кто участвовал в благотворительных мероприятиях и акциях, становился потенциальным донором костного мозга, передавал детские вещи и средства гигиены, ставил лайки и делал репосты, готовил статьи и видеорепортажи о детях, которым нужно чудо. Невозможно подсчитать, сколько человек в группе поддержки тяжелобольных ребят и детей-сирот из Пермского края, но одно можно сказать наверняка: главное достижение «Дедморозим» за 10 лет - это вы.

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