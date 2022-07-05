В ГУФСИН прокомментировали побег опасного заключенного из колонии в Пермском крае

Иван Букков. Фото: личная страница сбежавшего ВКонтакте

В краевом ГУФСИН прокомментировали побег опасного заключенного из колонии в Пермском крае. Напомним, информация о побеге появилась в телеграм-канале SHOT.

Уголовник со стажем Иван Букков отбывает наказание за убийство таксиста. Уже в подростком он сидел на «малолетке» за разбой. Когда вышел, промышлял нападением на таксистов - прикидывался пассажиром и нападал на водителей.

В 2009 году Буккова приговорили к 20 годам заключения за убийство - он перерезал горло молодому таксисту. Когда жертве убийцы позвонила жена, Букков взял трубку и сказал: «Андрей спит и не хочет с вами разговаривать». Как пояснил «КП-Пермь» источник в силовых структурах, долгое время Букков провел в колонии особого режима №35 в Чусовом, а в прошлом году его перевели в колонию-поселение №5, из-за проблем с другими заключенными.

«4 июля в 6:30 на выводном объекте в поселке Красный берег действительно выявлено отсутствие осужденного Буккова, который отбывает наказание в колонии-поселении», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Он был трудоустроен рабочим и обслуживал и ремонтировал здания. Ранее Букков действительно отбывал наказание в колонии строго режима. Однако решением суда 31 марта 2021 года его перевели в колонию-поселение.

А так как осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения. А еще с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне учреждения, но в пределах муниципалитета, на территории которого расположена колония-поселение. Если это, конечно, необходимо по характеру выполняемой ими работы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного, добавили в краевом ГУФСИН.

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