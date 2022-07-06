Появилось видео аварии на границе Прикамья и Удмуртии, в которой погибли четыре человека

Фото: Управление МВД по Удмуртии

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП на трассе Чайковский - Воткинск, в котором погибло четыре человека.

Напомним, страшная авария произошла около полудня 4 июля. По предварительным данным МВД по Удмуртской республике, на 20 км автодороги «Воткинск - Чайковский», 43-летний водитель «ГАЗа» при выезде со второстепенной дороги выехал на «встречку», где врезался в «Mitsubishi Dion», которым управляла 36-летняя женщина.

Фото: Управление МВД по Удмуртии

- В результате ДТП водитель и три взрослых пассажира автомобиля «Mitsubishi Dion» получили смертельные травмы; пассажир автомобиля «Mitsubishi Dion» - восьмилетний мальчик, и водитель грузового автомобиля «ГАЗ» получили травмы, доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в МВД республики.

Фото: Управление МВД по Удмуртии

Под постом о ДТП одна из подписчиц оставила следующий комментарий: «Муж как раз в это время ехал. Сказал, что ребенок застрял между передними сидениями, очень плакал и кричал, достать было невозможно. Видимо, мать, отец и бабушка погибли. Страшное зрелище» .

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