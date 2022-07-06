Сбежавшего из колонии в Прикамье зэка-головореза поймали

Иван Букков. Фото: личная страница сбежавшего ВКонтакте

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Пермскому краю 6 июля в поселке Сылва был задержан осужденный колонии-поселения, отсутствие которого было выявлено 4 июля на выводном объекте в поселке Красный берег, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Напомним, 4 июля в 6:30 на выводном объекте в поселке Красный берег недосчитались осужденного Ивана Буккова, который отбывает наказание в колонии-поселении. Он был трудоустроен рабочим - обслуживал и ремонтировал здания. Во время работ ему удалось слинять.

Иван Букков - уголовник со стажем. В подростков возрасте он сидел на «малолетке» за разбой, а когда вышел, промышлял нападением на таксистов - прикидывался пассажиром и нападал на водителей. В 2009 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство таксиста - он перерезал горло 31-летнему водителю, а когда убитому позвонила жена, Букков взял трубку и сказал: «Андрей спит и не хочет с вами разговаривать».

Источник в силовых структурах сообщил «КП-Пермь», что после оглашения приговора в 2009 году Буккова отправили в исправительную колонию особого режима №35 в Чусовом. Но спустя какое-то время у него возникли проблемы с заключенными и его перевели в колонию-поселение №5.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что Буккова перевели в колонию поселение 31 марта 2021 года. А так как осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения. А еще с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне учреждения, но в пределах муниципалитета, на территории которого расположена колония-поселение. Если это, конечно, необходимо по характеру выполняемой ими работы.

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