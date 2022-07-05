Из колонии в Пермском крае сбежал опасный заключенный-головорез

Иван Букков. Фото: личная страница сбежавшего ВКонтакте

В воскресенье, 3 июля, из исправительной колонии №5 в поселке Красный Берег в Соликамском районе Прикамья сбежал опасный заключенный - 32-летний Иван Букков. Как сообщает телеграм-канал SHOT, Букков выполнял работы по демонтажу, и в это время ему удалось слинять.

Иван Букков - уголовник со стажем. Уже в подростковом возрасте он сидел на «малолетке» за разбой. Когда вышел, промышлял нападением на таксистов - прикидывался пассажиром и нападал на водителей. В 2009 году его приговорили к 20 годам заключения за убийство - он перерезал горло 31-летнему таксисту, а когда убитому позвонила жена, Букков взял трубку и сказал: «Андрей спит и не хочет с вами разговаривать».

Тело убитого Букков спрятал в кустах, а сам уехал на его иномарке. Позже вместе с напарником Букков напал на девушку-таксистку: злодеи приставили к ее горлу нож и засунули в багажник. Преступники нашли в бардачке машины 1700 рублей и решили отметить, а когда напились, жертва сбежала.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю оперативный комментарий получить не удалось. Как только нам ответят, мы опубликуем его на нашем сайте.

UPD: Источник в силовых структурах подтвердил «КП-Пермь» побег Буккова и добавил, что после оглашения приговора в 2009 году Буккова отправили в исправительную колонию особого режима - в ИК-35.

- Спустя какое-то время у него возникли проблемы с заключенными, и его перевели в колонию-поселение №5, он пробыл там некоторое время и сбежал, сейчас его разыскивают, - сообщил источник «КП-Пермь».

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