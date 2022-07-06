Растет самооценка и интеллект: ученые Пермского Политеха рассказали о пользе поцелуев

Сегодня, 6 июля, в мире отмечается день поцелуя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 6 июля, в мире отмечается день поцелуя. Почему люди целуются, как это влияет на здоровье, отношения и карьеру и о том, остается ли в организме генетический след партнера, рассказали ученые Пермского Политеха.

По словам доцента кафедры химических технологий Екатерины Денисламовой, у целующихся всегда отмечается увеличение частоты сердечных сокращений, что вызвано скачком адреналина – гормона, который отвечает за «бей и беги». Соответственно, увеличиваются работоспособность и умственная деятельность. При этом повышается уровень серотонина, гормона радости, и дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения и привязанности.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Исследования гормонального фона во время поцелуя проводились неоднократно. Интересные данные описывают ученые из колледжа Лафайет. У целующихся измеряли уровень окситоцина – гормона, отвечающего за образование и развитие социальных связей, влияющего на оргазм и родовую деятельность, и кортизола – гормона, повышающегося при стрессе. Уровень кортизола снижался и у мужчин, и у женщин. Поэтому поцелуи действительно повышают стрессоустойчивость. А вот уровень окситоцина повышался только у мужской половины. Это можно объяснить тем, что для женщин важен не только сам процесс поцелуя, но и романтическая обстановка и атмосфера, чего в условиях эксперимента не было, – отмечает ученый.

Доцент кафедры химических технологий Екатерина Денисламова. Фото: пресс-служба Пермского Политеха

Многие считают, что, если при поцелуе в наш организм попадает ДНК партнера, то он оставляет в нас генетический след. И, чтобы сохранить генетическую «чистоту», необходимо минимизировать количество партнеров. Но это большое заблуждение.

– С таким же успехом в наш организм попадают ДНК любых живых существ, которых мы потребляем в пищу. Съел гамбургер – оставил в себе генетический след коровы и т.д. На самом деле, конечно, ничего подобного не происходит. А вот болезнетворные бактерии легко могут передаваться во время поцелуя, – отмечает Екатерина Денисламова.

По мнению доцента кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Ольги Юрьевой, поцелуи также повышают чувство уверенности человека в себе, что позволяет ему достигать больших успехов как в профессиональной, так и в личностной сферах. При этом поцелуи первыми сигнализируют о проблемах в паре.

– Целесообразно рассматривать поцелуи как определенную форму интимного общения. Первый признак ухудшения отношений между близкими людьми – это снижение количества поцелуев, – комментирует Ольга Юрьева.

Причины, по которым человек склонен к поцелуям, уходят в далекое прошлое.

– Ученые считают, что поцелуй пришел к нам от привычки самок человекообразных обезьян кормить своих детенышей пережеванной пищей изо рта в рот. При этом малыш, находясь в непосредственном телесном контакте со своей мамой, получал чувство защищенности и удовлетворенности. Есть теория, что у человека, как и у многих живых организмов, выделяются феромоны – вещества, ответственные за привлечение особи противоположного пола для спаривания. Вероятно, роль феромонов играют андростенол у мужчин и копулины у женщин, – рассказывает Екатерина Денисламова.

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