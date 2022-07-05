Пермские энтомологи рассказали, чем самки комаров похожи на штурмовики Су-25

Фотоколлаж: Николай Оберемченко.

- Это просто какое-то комариное нашествие! – сетуют жители дачно-курортных мест в районе Усть-Качки неподалеку от Перми. – С утра до вечера и даже ночью житья не дают полчища насекомых, летают за тобой целыми тучами. Мы даже перестали детей вывозит на дачу, - у них на голове сплошные шишки от укусов. Тем более, как говорят, в Прикамье и малярийные комары объявились. А тут еще какие-то мелкие мошки завелись, которых раньше не замечали.

Пермяков прошлым летом удивили целые смерчи из комаров. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- У нас уже кончился запас репеллентов, противокомариных пластинок и пирамидок, - констатируют продавцы в пермских магазинах. - Люди за ними в очереди стояли, а теперь их в продаже пока нет.

Кроме кровососущих насекомых этим летом прикамцев одолевают и жалящие.

- Никогда раньше столько ос не было! – возмущаются в соцсетях жители Кунгурского района. – И крупные какие-то, словно шершни.

Действительно, этим летом в Пермском крае все жалуются на засилье насекомых. Может, по каким-то причинам вдруг аномально резко выросли их популяции?

Эх, загулял комарик молодой!

- Про численность насекомых ничего не могу сказать, разве ее можно посчитать? – признается кандидат биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии биологического факультета пермского классического университета Николай Паньков. – Мы используем другое понятие - активность. А вот она из-за погоды нынешним летом у комаров, действительно, возросла.

В самом деле, чередование влажных прохладных и теплых дней – это почти райские условия для комаров.

- В жаркую солнечную погоду их крылышки пересыхают, и они не могут летать, прячутся где-нибудь в тени под листиками, - объясняет ученый-энтомолог. – Если вечером после жары наступает прохлада, то выпадает роса, комары намокают, и им тоже не подняться в воздух. А когда в течение суток держится одинаково ровная влажная погода, то они могут быть активны круглосуточно.

Комар мал, а назойлив. Фото: архив "КП".

Комарино-персидские войны

Про комаров существует немало заблуждений, хотя они живут рядом с человеком с момента его появления. Например, им нередко приписывают свойства клещей – идти на тепловое излучение и впрыскивать в место присасывания обезболивающее вещество.

Но никакого инфракрасного датчика, как у паукообразных, у комаров нет, и анальгетиков они не вырабатывают – добавляют в ранку слюну с антикоагулянтами, которые препятствуют свертыванию крови. Эти насекомые определяют потенциальную жертву исключительно по запахам, к которым очень разборчивы.

Поэтому против них необязательно использовать какие-то ядовитые вещества. Комары и мухи, например, буквально падают в обморок на лету просто от аромата персидской ромашки – пиретрума, который абсолютно безвреден для людей.

Многие дачники с успехом высаживают эти красные, розовые или белые цветки рядом с грядками и кустами, и уверяют, что они отпугивают не только комаров, но и летучую тлю. Именно из порошка этих ромашек делают пирамидки и пластинки для противокомариных устройств.

Даже несложные репеленты дезориентируют комаров. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пикирующие бомбардировщицы

В отличие от клещей сосут кровь только самки комаров. Причем, могут обойтись и без этого.

- Самцам, а поначалу и самкам хватает веществ, накопленных в стадии личинки, - говорит Николай Паньков. - Но чтобы комарихам дать много поколений потомства, требуется пополнить питательные запасы.

Для воспроизведения комарам требуются стоячие водоемы. Например, на дачном участке комариным рассадником могут стать бочки с водой для полива.

- Самка комара скрещивает задние лапки и откладывает туда содержимое яйцеклада, а затем, пикируя и пролетая над зеркалом воды, распрямляет их и сбрасывает яйца, - объясняет зоолог-энтомолог.

То есть, чтобы поливные резервуары не стали роддомом для насекомых, можно их просто прикрывать чем-нибудь сверху – необязательно очень плотно. И тогда маленький жужжащий комарик-штурмовик не сможет поразить выбранную цель.

Почему из Перми пропала мошкара

Кроме комаров вольготно чувствуют себя этим летом и другие насекомые – осы и мошкара, которую уральцы называют мошка с ударением на последнем слоге.

А вот слепням требуется, наоборот, как можно больше солнца - из-за влажности они становятся менее легкими на подъем. Так что если погода изменится, и в Прикамье наступит наконец-то жара, вместо звона комаров в солнечный день, вполне вероятно, мы услышим гудение кровопийц покрупнее.

По словам ученого, этим летом, действительно, встречаются крупные особи обычных ос. Энтомолог объясняет, что бояться их не стоит – осы первыми на человека не нападают, если их не разозлить. Обнаружив осиное гнездо, можно ночью, когда насекомые спят, аккуратно смахнуть его в полиэтиленовый пакет, унести и вытряхнуть где-нибудь подальше от дачи.

Мошка была настоящим бедствием для пермяков раньше - до затопления Камского моря. Дело в том, что мошкара воспроизводится в чистой проточной воде, которая и была в Каме до строительства на ней гидроэлектростанции. Но сейчас она в массовом количестве встречается в первой половине лета лишь возле горных ручьев и рек, например, на Вишере.

Комар-пискун приземляется параллельно коже и отгибает задние лапки. Фото: архив "КП".

Малярийного узнаем по посадке

Стали изредка встречаться в Прикамье и два вида малярийных комаров. Это не значит, правда, что от их укуса непременно заразишься малярией – все редкие случаи, которые у нас до сих пор регистрировались, - «привозные», полученные во время поездок.

- По размеру малярийные комары, вопреки распространенному заблуждению, ничуть не больше обычных для нас видов комаров-пискунов, - говорит Николай Паньков. - И по внешнему виду неспециалист их не отличит. Но присасываются они иначе - «торчком», почти перпендикулярно телу, в то время как другие – практически параллельно поверхности и только задние лапки приподнимают.

Единичные укусы комаров и даже ос никакого вреда организму, как правило, принести не могут, - слишком мала доза комариной слюны или осиного яда. Но от нападения множества насекомых у человека может случиться даже анафилактический шок. Разумеется, это может произойти разве что в экстремальной ситуации, например, если заблудиться на болотистом участке тайги.

Не НЛО, а комариные дискотеки

Иногда, правда, бывает, что комариная стая буквально гоняется за человеком даже на открытой местности. Но паниковать не стоит.

- Так ведут себя, как правило, безобидные комары-звонцы, - объясняет Николай Паньков. - Миллионы лет назад они пили кровь у динозавров, но со временем утратили такую способность и теперь не присасываются. Зато во время роения самцы устраивают этакую дискотеку, образуя самые разные фигуры в воздухе – столбы, шары, в которые, привлеченные запахом, залетают самочки. Они могут начать роиться возле какого-нибудь ориентира, например, над деревом или даже над человеком. И если тот будет перемещаться, потянутся за ним.

Действительно, в прошлом году таки столбы, уходящие в небо, очевидцы сняли на видео возле Закамска и выложили в сеть. И пользователи соцстраниц долго гадали в комментариях, что же это такое – смерч среди ясного дня или, может быть, даже НЛО?

Приносят ли пользу комары? Ученые шутят: они спасают от гиподинамии – заставляют больше двигаться.

А если серьезно – самцы комаров участвуют в опылении растений, комариные личинки служат вкусным кормом для рыб. Все в природе устроено разумно и гармонично. Мир насекомых интересен и достоен изучения.

Комаров привлекает запах, а не тепло. Фото: архив "КП".

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заведите в бочке карасика

Про то, что не надо расчесывать место комариного укуса, знают практически все. А вот - необычный совет от пермского зоолога-энтомолога.

Чтобы в бочке для полива не заводились личинки комаров, Николай Паньков подселяет туда по весне одного-двух карасиков, пойманных в соседнем озерце. При этом рыбок можно не кормить - им вполне хватает естественного корма в виде насекомых и водорослей. Так же можно поступать, чтобы избавиться до осени от комариных детенышей в бассейне или прудике возле дачи.

Единственное, что в дождь резервуар лучше чем-то закрыть, например, сеткой, иначе карасики выпрыгнут – они привыкли расселяться, пробираясь по мокрой траве в дождливую погоду к соседним водоемам.

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