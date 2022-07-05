Гриб-великан был найден в Кунгурском районе. Фото: личный архив Любови Ивановой.

Редкая удача улыбнулась пермячке Любови Ивановой, когда на днях она отправилась в лес на поиски грибов. 29 июня женщина ездила на тихую охоту в Кунгурский район, за поселок Голдыревский.

- Мы каждый год ездим туда за грибами, но не каждый год такой урожай белых грибов удается снять, - рассказала «Комсомольской правде» сама пермячка. – А тут нашли настоящий Гриб-Богатырь, весом 1 килограмм 100 граммов! Я его специально взвесила, как только домой привезла. Причем, гриб был абсолютно молодой. Дно шляпки у него было светлое, а не зеленая борода, которая встречается у переросших грибов.

Помимо рекордно большого белого гриба в корзине у любительницы лесных даров лежал не один десяток крепких белых грибов!

Помимо рекордно большого белого гриба в корзине у любительницы лесных даров лежал не один десяток крепких белых грибов. Фото: личный архив Любови Ивановой.

- В этом году почти все белые грибы растут с крепкой толстой ножкой, можно сказать мощные грибочки, - объяснила Любовь Иванова.

Удачливая собирательница грибов рассказала о дальнейшей судьбе найденного великана, он полностью пошел на грибную икру.

- Условия для формирования грибов в этом сезоне действительно оптимальные: идут дожди, стоит тепло, поэтому грибов в лесах много, - говорит ученый-миколог, профессор кафедры ботаники ПГНИУ Лидия Переведенцева. – В Пермском крае обычно встречаются белые сосновые и белые обыкновенные грибы. Белые грибы – это самые лучшие грибы первой категории. Они обладают высокими пищевыми свойствами, в них много биологически активных веществ. Еще их считают лечебными грибами, которые можно использовать против разных заболеваний, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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