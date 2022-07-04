Волонтеры спасают 70 кошек, которые жили в ужасных условиях в пермской квартире

Фото: приют «Счастливый хвост»

Сегодня, 4 июля, на странице приюта для кошек «Счастливый хвост», который находится в селе Култаево Пермского края, появилась душераздирающая запись. Местная жительница рассказала волонтерам, что у ее соседки в квартире живет 70 кошек!

«Отравить, либо усыпить»

- Все кошки подобраны с улиц, не стерилизованные, рожают прямо в квартире, стоит вонь, грязь. Отключен газ, свет и все, что можно отключить - полная разруха, - пишут работники приюта, после того, как увидели все своими глазами.

Возмущенные соседи, устав терпеть ужасный запах, беспорядок и шум, стали угрожать хозяйке «зоопарка», даже взломали дверь и избили несколько ни в чем не повинных кошек.

- Следующая задумка соседей - отравить животных, либо усыпить. Мы связались со всеми большими приютами города, у всех все заполнено, как и у нас, а с 70 кошками можно открыть и новый приют, - продолжают волонтеры.

Фото: приют «Счастливый хвост»

План действий

Сотрудники «Счастливого хвоста» намерены спасти кошачьих и уже разработали план действий. Для восьмерых котят возрастом 1,5 - 2,5 месяца и подростков волонтеры ищут передержку. Беременных увезут в ветклинику на стерилизацию. Пятерых кошек уже временно пристроили. Остальных нужно подготовить к выдаче: стерилизовать, обработать от паразитов, вакцинировать, поэтому необходимо найти им помещение на пару-тройку месяцев.

Чем можно помочь

Если вы можете временно предоставить или недорого сдать помещение для животных, то очень поможете волонтерам и кисам. Работники приюта гарантируют чистоту и отсутствие неприятного запаха.

- Все кошки будут содержаться в клетках. У нас в приюте с таким количеством кошек все прекрасно, - говорят волонтеры.

Фото: приют «Счастливый хвост»

Можно взять хвостатых к себе в семью или хотя бы на передержку, пожертвовать деньги, поделиться клеткой, кормом и другим необходимым.

Сколько нужно денег?

Волонтеры «Счастливого хвоста» рассказывают, на что срочно требуются средства:

- стерилизация, обработка от паразитов и вакцинация одной кошки стоит три тысячи рублей, а кошек - 70;

- клетка на «Ozon» - 4000 рублей (можно самостоятельно оплатить и заказать доставку до приюта);

- корм (10 кг всем кошкам хватит на 4-5 дней).

Реквизиты для перевода средств:

Название организации:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЧАСТЛИВЫЙ ХВОСТ»

Юридический адрес организации:

614520, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н, С КУЛТАЕВО, УЛ НИЖНЕМУЛЛИНСКАЯ, Д 1, КВ 7

ИНН: 5948057913

КПП: 594801001

ОГРН: 1195958005803

Расчетный счет: 40703810900000716156

Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

ИНН банка: 7710140679

БИК банка: 044525974

Корреспондентский счет банка: 30101810145250000974

Юридический адрес банка: Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Если у вас возникли вопросы или предложения, звоните:

8-909-101-29-70 - Ия, организатор приюта «Счастливый хвост».

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