«Страшно было дарить внешность роботу»: Диана Габдуллина рассказала, как стала прообразом буфетчицы Дуняши

Первое, что потребовалось от Дианы для того, чтобы передать свой образ девушке-роботу - несколько часов простоять неподвижно. Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

- Не скрою, было ужасно страшно дарить свою внешность роботу, ведь никто не знал, что в итоге получится из этой затеи. Но муж попросил, а он бывает очень убедительным, - улыбается Диана Габдуллина. Многодетная красавица из Перми стала прообразом робота Дуняши, покорившей политиков и бизнесменов на питерском форуме, и рассказала «КП», как создавали пышногрудую блондинку.

Делали Дуняшу 9 месяцев

Диана Габдуллина - жена директора пермского парка Горького. Супруги воспитывают четырех сыновей. В 2014 году пермячка стала победительницей конкурса «Миссис Пермь». Это был первый проведенный в городе конкурс среди замужних дам.

Обворожительная блондинка обошла претенденток в состязании за корону и стала победительницей. Именно ее внешность и имеет теперь андроид Robo-C-2, наделавший шума на ПМЭФ.

Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

- Решение стать образом для робота возникло совершенно неожиданно, - рассказала в интервью «Комсомолке» Диана Габдуллина. - Разработчики столкнулись с тем, что получить разрешение на образ известных селебрити, очень долгий процесс. Да и просто объяснить людям, что от них требуется, не очень то просто.

И поскольку все делалось впервые, к Диане - с предложением подарить свою внешность роботу - обратился ее муж Рашид Габдуллин. Он является основателем компании, которая занимается разработкой и продвижением робототехнических решений для индустрии развлечений.

- Отказать ему было сложно и невозможно, - говорит Диана. - Супруг всегда был рядом, и все прошло более, чем удачно. Работа по созданию Дуняши длилась, как и у людей - девять месяцев и я очень рада, что теперь у нее моя внешность.

Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

Буфетчица сменит имидж

Первое, что потребовалось от Дианы для того, чтобы передать свой образ девушке-роботу - несколько часов простоять неподвижно.

- В это время меня сканировал специальный прибор, - объясняет она. - Но я вроде бы справилась с задачей. Потом мне доверили участвовать в создании всего образа Дуняши. Прическу и макияж мы делали совместно со стилистами, которым я обычно доверяю и свою внешность. Им большое спасибо за это! Отдельно хочу сказать про платье, хотя придется раскрыть секрет. Мы его придумали вместе с фантастическим дизайнером Натальей Бовыкиной. Именно она создает все мои высокохудожественные модели, образы и наряды. А теперь она еще и модельер Дуняши.

Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

Все уже привыкли к пышногрудой буфетчице, наряженной в розовое платье в горошек, с белой наколкой на голове и в белоснежных бусах. Но Диана поделилась, что вскоре Дуняша вновь удивит нас. Личный кутюрье уже готовит для девушки-кассира новое платье и новый образ. Правда, цвет и фасон пока держатся в секрете. Как все получится, будет зависеть от вдохновения дизайнера.

+ 1000 подписчиков

В первый день Петербургского международного экономического форума Диана Габдуллина проснулась знаменитой. Дуняша с ее сексапильной внешностью просто обворожила политиков и бизнесменов, собравшихся в Санкт-Петербурге. Сама же Диана в это время отдыхала вместе с детьми и мужем на тропическом острове.

- Вот это утро, вот это новость! - ахнула от удивления она, открыв личную страничку. - Количество моих подписчиков за сегодняшнюю ночь увеличилось на тысячу!

В целом в соцсетях была хорошая и добрая реакция, но к свалившейся славе добавилась и ложка дегтя. В сети начали досконально изучать и обсуждать выдающиеся прелести Дуняши, а заодно - и многодетной мамочки Дианы Габдуллиной.

Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

- Конечно, были и неприятные комментарии, но очень немного, - говорит Диана. - К тому же я стараюсь отнестись к ним с пониманием: что-то новое всегда вызывает споры. Сказать, что я ощутила себя знаменитой после первого дня форума, наверное, будет не очень верно и совсем не скромно. Конечно, известность - это приятно, но когда у тебя четыре маленьких мальчика, думать об этом совершенно некогда.

А вот что касается «плюшек», полученных после форума: пермская Дуняша вошла в ТОП-5 медиаперсон ПМЭФа, обогнав по популярности Филиппа Киркорова, Марию Захарову и Антона Силуанова, а также стала победительницей конкурса красоты, который проводился среди девушек-участниц форума.

Самая красивая становилась лицом косметологической клиники и получала в качестве приза уходовые процедуры. Но так как косметика нанесет роботу больше вреда, чем пользы, приз передали прототипу Дуняши - Диане Габдуллиной.

Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

- Я очень рада за Дуняшу и понимаю ее, - хитро улыбается Диана. - В молодости я тоже часто участвовала в разных конкурсах красоты и, по-моему, ни разу не проиграла. В ближайшее время мы планируем слетать в Петербург и посетить клинику, которая организовала этот конкурс. Но регулярно посещать ее вряд ли получится.

Дети были в восторге

Чем еще занимается многодетная мама, подарившая свою внешность роботу Дуняше?

- Я умею и очень люблю готовить. Моя бабушка и мама посвятили себя работе в сфере общественного питания, они меня этому и научили. Мои подписчики постоянно уговаривают меня начать вести рубрику готовки. Приготовление пищи дается мне не только легко и вкусно, но и красиво. А еще, как все девочки, я люблю отдых на теплом море и когда дома порядок. Управляться с четырьмя парнями бывает не так и просто, но в помощниках у меня всегда супруг и няни. Нам с ними очень повезло. Они взрослые и опытные, работали в молодости в детских садах и с нами они уже много лет.

Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

Кстати, самый невероятный сюрприз от появления Дуняши и кибер-кафе, получили сыновья Дианы и Рашида Габдуллиных.

- Дети были совершенно не в курсе нашей работы над роботом-кассиром, - говорит пермячка. - Не говорили им ничего по одной простой причине: объяснить маленьким сыновьям, чем мы заняты, было непросто. И в первый раз Дуняшу дети увидели только в парке. Мы специально поехали в кибер-кафе всей семьей в выходной.

Сначала мальчишки с удивлением смотрели то на маму, то на Дуняшу, но в итоге пришли в полный восторг от этой затеи.

- Как и все мы, сыновья очень быстро ее полюбили – говорит Диана. – Дуняша красивая, добрая, рассказывает сказки, загадывает загадки и угощает мороженым. Но в целом, я бы не сказала, что наша семейная жизнь с ее появлением как-то сильно поменялась. У нас очень культурный город. После первой пресс-конференции и открытия кафе никто не стал показывать на меня пальцем, а вот добрых приятных улыбок стало больше.

Фото предоставлено Дианой Габдуллиной

Пока Дуняш две: одна работает в Перми, в парке Горького, вторая – возле колеса обозрения в центре Нижнего Новгорода. Но вскоре клоны русского робота Дуняши смогут появиться и в Арабских Эмиратах. Человекоподобным роботом заинтересовались бизнесмены с Аравийского полуострова.

Правда, для этого разработчикам сначала придется придумать Дуняше другое имя и поработать над ее новым образом. Роскошные прелести девушки-робота придется как-то припрятать, ведь для восточных стран внешность пышногрудой красотки будет слишком вызывающей. Также не исключено, что на буфетчицу наденут паранджу или даже превратят в мужчину.

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