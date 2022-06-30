Стал отличником и спортсменом: Как живет мальчик, которому пермяки собрали пять миллионов рублей на операцию по пересадке печени

Никита тогда и сейчас. Мальчик поборол болезнь благодаря тысячам неравнодушных пермяков. Фото: семейный архив.

- Мы не стали скрывать от Никиты, что с ним произошло, когда он был маленьким, - говорит пермячка Анастасия Кобус, мама 10-летнего мальчика, жизнь которого помогали спасать фонд «Дедморозим» и тысячи неравнодушных людей. - Мы объяснили сыну, сколько человек откликнулось на его беду, и учим его тоже быть добрым и отзывчивым.

Думали рахит, оказалось рак

«Комсомолка» продолжает совместный проект с благотворительным фондом «Дедморозим», которому в этом году исполняется 10 лет. Мы рассказываем о детях, которым удалось помочь за эти годы. Наш сегодняшний герой - Никита Кобус, которому девять лет назад поставили страшный диагноз: рак печени. Сейчас третьеклассник победил тяжелую болезнь и живет такой же жизнью, как и его ровесники.

- Беременность моя протекала идеально, - говорит мама Никиты. - Сын родился в срок, здоровеньким. В годик я обратила внимание, что у него начал расти живот, случалась рвота, да и сам он нередко был бледным.

- У вас рахит, больше гуляйте, - успокоила педиатр.

Но мама малыша настояла на том, чтобы сдать анализы. Увидев результат, доктор тут же написала направление на госпитализацию. Сначала Никиту положили в хирургию, потом в детский онкоцентр, а затем - в столичный центр Рогачева.

У мальчика нашли опухоль в печени размером 14 сантиметров! Месторасположение ее было очень неблагополучное, и единственным способом победить рак стала трансплантация.

Донором для Никиты стал папа. Фото: семейный архив.

Донором стал папа

- Мы начали думать о стране, где будем проводить эту операцию, - вспоминает мама мальчика. - Почему за границей? Потому что когда мы лежали в Перми, я спросила у врача: «Что нам сделать, чтобы вылечить ребенка?»

- Он у вас единственный? - спросила доктор.

- Да.

- Тогда держитесь, мамочка, - ответила врач.

И Анастасия поняла, что им нужно искать зарубежную клинику.

- Мы разослали информацию о Никите в десятки клиник, - говорит женщина. - И появилась возможность сделать операцию по пересадке печени в клинике Сент-Люк в Бельгии. Нам выставили счет на сумму, эквивалентную пяти миллионам рублей. Одновременно мы начали собирать деньги, проходить обследование и проводить химиотерапию. За неделю нам удалось собрать около двух миллионов, потом к сбору подключился фонд «Дедморозим».

Информация о Никите появилась везде: на сайте «Дедморозим», в соцсетях, СМИ. В магазинах установили боксы с информацией об открытом сборе, и в очень короткий срок неравнодушным пермякам удалось собрать необходимую для спасительной операции сумму.

- О диагнозе мы узнали весной, а 8 августа уже вылетели в Бельгию, - говорит мама мальчика. - Я очень боялась, что мы не успеем собрать деньги, но откликнулось просто неимоверное количество людей! Донором для Никиты стал папа. В клинике мужа обследовали и начали готовить к трансплантации. И она прошла успешно.

Родители Никиты бесконечно благодарны всем, кто помогал им быть вместе с сыном. Фото: семейный архив.

Эсэмэски капали каждую минуту

Сейчас Никита учится в третьем классе. Он победил болезнь и растет обычным ребенком.

- Конечно, все эти годы мы оберегаем его, он у нас единственный, - говорят родители. - Ездим на проверку, первые три года после операции появлялись в клинике каждые полгода, потом реже. В детский сад мы отдали сына поздно, чтобы он меньше болел, но когда Никита стал постарше, он начал заниматься спортом.

Мальчик быстро увлекся беговелом и стал получать награды и кубки, потом занялся шахматами, теннисом, бадминтоном, плаванием... Пошел в школу и учится на одни пятерки.

- От всей нашей семьи и от себя лично я хочу сказать огромное материнское спасибо за то, что Никита у нас есть! - говорит Анастасия Кобус. - Я вспоминаю то страшное лето 2013 года, когда нам только поставили диагноз. Но мы не остались в одиночестве в эти тяжелые дни. Каждую минуту у меня в телефоне пикали эсэмэски, которые означали, что на карту приходили деньги. Люди звонили со словами поддержки. Однажды позвонила женщина и говорит: «Моя внучка хочет приехать в Пермь и передать вашему сыну 50 рублей!», и эта помощь была бесценна! И я не знаю, что было бы, если б не «Дедморозим» и не эта бескорыстная помощь. Мы всем бесконечно благодарны за жизнь своего ребенка!

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