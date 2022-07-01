Пермский Город сердца отмечает юбилей

Идет операция на открытом сердце. Фото: Фаат Ахметгалеев

Ровно десять лет назад, 1 июля 2012 года, в стенах вновь построенного в Перми, в Камской долине, федерального Центра сердечнососудистой хирургии была проведена первая в его истории операция на открытом сердце. Провел ее главный кардиохирург страны, директор Научного Центра сердечнососудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, академик РАМН Лео Бокерия. Его ассистентом был основатель и первый руководитель нового медицинского учреждения, доктор медицинских наук, профессор Сергей Суханов. Он – выпускник пермской медицинской академии, ставший известным кардиохирургом не только в родной Перми, но и за рубежом. Сергей Суханов приложил много усилий для создания и открытия в Перми Центра сердечнососудистой хирургии. Сейчас Пермский федеральный Центр сердечнососудистой хирургии заслуженно носит его имя.

Для хирургического лечения сюда поступают больные не только из Перми и Пермского края. Частыми его пациентами являются жители из соседних регионов - Кировской области и Удмуртии, Ямало-Ненецкого национального округа, республики Крым и других регионов. Всего за прошедшие 10 лет здесь побывали тысячи пациентов с сердечными болезнями из 48 регионов России.

В этом, ставшим известным далеко за его пределами, крупном медицинском учреждении, в семи операционных, ежедневно проводится по 20-25 операций на сердце. За год это – более 5 тысяч операций. Это стольким больным спасена жизнь или основательно поправлено здоровье. Ежедневно за операционными столами с раннего утра, в две смены, напряженно работают несколько бригад кардиохирургов. Среди пациентов не только взрослые, но и даже грудные дети с врожденными пороками сердца. Для хирургического лечения маленьких пациентов был специально приглашен из Новосибирска опытнейший детский кардиохирург, доктор медицинских наук, Юрий Синельников. После смерти прежнего руководителя он возглавил клинику.

- У нас самое современное и уникальное оборудование, - рассказывает главный врач клиники Юрий Синельников. - Это позволяет проводить точную диагностику заболеваний, уточнять диагнозы и назначать правильное лечение. Помимо этого у нас сложился замечательный коллектив кардиохирургов. У них золотые руки. Мы можем выполнять абсолютно все операции на сердце. По результатам и качеству нашей работы мы по праву входим в «пятёрку» лучших кардиоцентров России. Мы гордимся этими достижениями. А я, как руководитель нашего замечательного коллектива, горжусь своими специалистами. Встречая юбилей, мы заслуженно радуемся нашими достижениями. Мы будем и дальше прилагать все усилия, наши знания и накопленный опыт для успешного лечения наших пациентов, оказывать им высокотехнологичную медицинскую помощь. Это - наша задача.