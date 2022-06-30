В Пермском крае двое мужчин на «Газели» пытались увезти маленьких девочек за город

Полицейские проводят проверку. Фото: Криминальная Лысьва/ВКонтакте

Жители Чусового переживают за безопасность своих детей. Накануне в социальных сетях они сообщили о подозрительных мужчинах, которые ездят по деревням и предлагают детям покататься на машине.

- Может, кто-нибудь увидит белую «Газель» с багажником, громко работает, напишите мне! Пытались двое мужчин увезти маленьких девочек за город, заманивали! Испугались, убежали, описать по внешности не могут, - написала в соцсетях Светлана Новоселова.

С самой Светланой нам поговорить не удалось, но мы пообщались с ее подругой Любовью.

- Света рассказала, что все произошло вечером 22 июня, - говорит Любовь. - Ее 7-летняя сестра гуляла с подружкой возле дома в деревне Лисики. К ним на «Газели» подъехали двое мужчин, приоткрыли окно и, не выходя из машины, предложили прокатить их за город. Они отказались, и в это время из дома напротив вышел сосед, девочки закричали и побежали к нему. Газелисты тут же уехали. Света написала о произошедшем в соцсетях и после этого с ней связались полицейские.

В комментариях местные жители пишут, что подозрительная «Газель» ездила и в других деревнях и селах Лысьвы и Чусового: в поселке Скальный, Кормовище, в деревнях Невидимка и Заимка. Где-то мужчины просто проезжали мимо, а где-то останавливались, ходили по домам и спрашивали, нет ли ненужного металлолома.

Кроме этого, местные жители оставляли в соцсетях и такие комментарии: «Да, тоже такое было, как-то приезжали к нам на «Газели», пытались брата увезти и девочку, но не получилось, у них брат закричал», «Мой брат ходит на турник заниматься и он говорит, что двое приходили на проспект победы, 20, он испугался и прибежал домой».

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «КП-Пермь» сообщили, что по данному факту проводят проверку.

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