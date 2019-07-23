«Взяли с собой две тысячи рублей и «Барби». В Перми шесть часов искали сбежавших девочек 5 и 10 лет

- Девочки, мы немного задерживаемся, но как только закончим дела – сразу же за вами и махнем на море, - позвонили накануне вечером двум своим дочерям 5 и 10 лет родители.

Сестрички Олеся и Ева (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) почти месяц гостили в Перми у бабушки с дедом. Мама и папа, живущие в военном городке в Свердловской области, 22 июля должны были приехать за ними, но задержались.

- Внучки поговорили с родителями, немного расстроились, но отреагировали совершенно нормально, - рассказала бабушка Елена.

На следующее утро в 07.35 бабушка вышла из дома и поехала на работу. Девочки еще спали, поэтому дед решил увезти жену и вернуться обратно.

- Я еще немного посплю, хорошо? – поворачиваясь на другой бок, сказала бабушке 10-летняя Олеся.

Ровно через 35 минут дед зашел домой, а там двери нараспашку и нет никого. Маленькие заговорщицы успели проснуться, одеться, собрать свою сумку с вещами, взять из кошелька деда две тысячи рублей, а Ева взяла самую большую свою ценность - куклу «Барби» в коробке. Единственное, что оставили девочки – это свои куртки. На улице было тепло.

Мужчина сразу же кинулся в полицию. Правоохранители стали проверять камеры видеонаблюдения. На записи было видно, как беглянки идут в сторону соседнего микрорайона. С собой – тяжелая сумка, которую старшая девочка тащила с трудом.

Информацию о беглянках тут же передали поисковикам-волонтерам. Ориентировка мгновенно разошлась по соцсетям. Появилась вероятность того, что люди увидят девочек и сообщат в полицию. Их нужно было разыскивать как можно скорее, так как большой город с мчащимся транспортом был для сестер огромной экзотикой. Они жили в тихом городке и никогда не ездили на автобусах, только на машине.

Пока информация о беглянках множилась в соцсетях, к дому бабушки с дедом приехали кинологи с собаками. Служебный пес взял след девочек. Он довел их до высотки, где располагалось детское кафе, а неподалеку - автобусная остановка. Расстояние, которое пришлось пройти девочкам, составило примерно километр. Дорога сложная, через лог. А дальше след терялся.

- Около 14 часов дня девочек нашли на улице в соседнем микрорайоне, - рассказали нам в пресс-службе краевой полиции. – Их даже не стали завозить в отдел полиции, а сразу же отвезли домой к бабушке.

А там их накормили, напоили и…

После всех объяснительных информация о произошедшем будет передана в инспекцию по делам несовершеннолетних по месту жительства беглянок.