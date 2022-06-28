Синоптики рассказали, придет ли в Пермский край жаркое лето

Нынешний июнь действительно выдался в Пермском крае аномально холодным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я отпуск взяла на конец июня - ягод поесть и покупаться - и что в итоге? Десятки регионов изнывают от июньской жары, а про Пермь лето совсем забыло? - жалуются в соцсетях горожане.

Погодные качели

Нынешний июнь действительно выдался в Пермском крае аномально холодным. Причиной этому - мощный блокирующий антициклон, который стоит сейчас над Карелией и Финляндией, а на Урал тем временем беспрепятственно поступает холодный воздух из Арктики и с северного полюса. Похолодание в Пермском крае началось в воскресенье, 26 июня, и продлится еще несколько дней, до 7 - 8 июля.

- Самым холодным в этом периоде аномальных холодов оказалось 28 июня, - объясняет доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. - Далее начнутся «погодные качели»: в среду потеплеет до +18 градусов, в четверг - после очередного затока холодного воздуха - пойдут дожди и температура опустится до + 15 и так всю первую половину июля. Ну и самое неприятное, это низкие ночные температуры до + 5 градусов. А вот что касается осадков, то, несмотря на частые кратковременные дожди, в июне их выпало не более 50% от нормы.

Специалисты говорят, что для лета подобные блокирующие циклоны - явление нередкое, и их частота продолжает увеличиваться. Погодная ситуация зависит от того, где этот антициклон встанет. В прошлом году, к примеру, блокирующие антициклоны стояли над Южным Уралом и Западной Сибирью, поэтому у нас стояла жара и даже в августе температура поднималась до 38 градусов. А вот в других регионах России было весьма прохладно.

Но это лишь одна из причин летних холодов, другой причиной холодной слякотной погоды может стать активный перенос влажных воздушных масс с Атлантики или юго-запада. В этом случае Урал обычно заливает дождями.

Лето еще вернется

Как будет развиваться ситуация после разрушения антициклона над Скандинавией, пока непонятно. В Прикамье может установиться как аномальная жара, так и обычные летние температуры до +20…+25 градусов.

- Шанс, что лето к нам вернется, безусловно, есть, - обнадеживает синоптик. - Можно обратиться к сценарию июня 2020 года, когда после длительного похолодания с заморозками атмосферная циркуляция поменялась, и циклон установился над Южным Уралом. В итоге за несколько дней к нам пришла экстремальная жара с температурами до + 36…+38 градусов.

Растения тоже страдают

Из-за санкций многие пермяки, ранее украшавшие свои участки газонами и цветами, решили провести отпуск на даче и заняться посадками. Дело хорошее - вырастить свой урожай на зиму, но в ситуацию вмешались летние холода. Наш регион в этом вопросе, увы, очень зависит от погоды, а она пока оставляет желать лучшего.

- Когда в середине лета температура по ночам опускается до +5, то о каком хорошем урожае может идти речь? - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Даже в теплицах растения перестают расти, не говоря об открытом грунте. Самая главная проблема летних холодов в том, что растения могут нахватать болезней уже сейчас и урожай будет невысокий, как бы ни ухаживали за ним садоводы.

Холодостойкие растения - капуста, лук, морковь - еще как-то справляются с низкими температурами, они просто медленно растут, ждут тепла и потом еще смогут наверстать упущенное. А для теплолюбивых растений такая погода может оказаться просто критической.

Из-за низких температур задерживают плодоношение и ягодные культуры. Если садовая земляника вот-вот уже должна начать плодоносить, то из-за холодов это теперь откладывается на неделю - две. Жимолость тоже должна была массово заплодоносить еще неделю назад, а начинает только сейчас. В целом, задержка в формировании урожая у ягодных культур идет дней на семь - десять.

Многие садоводы в этом году наблюдают, что большинство плодовых культур - яблоки и груши - запустили в этом году периодичность плодоношения. В прошлом году урожай был высокий, нынче ожидается низким. Однако связано это не с погодой, а с тем, что деревья не заложили в прошлом году цветочные почки. Сейчас они сделают это, а в следующем году вновь можно будет ждать рекордный урожай.

Как спасти урожай?

Что сейчас делать дачникам, чтобы защитить растения от болезней во время понижения температур?

- Из-за холодов растения теряют иммунитет и возможно их заражение болезнями не в конце лета, как это обычно бывает, а уже сейчас, - объясняет Антон Лещев. - Получается, урожай еще не оформился, а растения уже начали болеть. Поэтому главная задача - защитить растения от болезней и дать им возможность пережить этот неблагоприятный период с минимальными потерями.

Специалист советует применять для защиты растений препарат фитоспорин, безопасный и официально разрешенный для органического земледелия. Состав лежит на поверхности листа и не дает развиваться микробам, которые попали на растение. В итоге инфекция не проникает внутрь. И сейчас самое время опрыскать свои посадки фитоспорином. Правда, стоит помнить, что дождь и обильные росы смывают его с растений, поэтому следует повторять опрыскивание каждые 7 - 10 дней.

Также, чтобы растениям было немного теплее, стоит укрывать грядки нетканым материалом.

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