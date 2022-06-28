В новый зоопарк пойдем будущим летом

Одним из первых заселят вольер для горных животных

- Строительство нового зоопарка на территории парка Победы в Перми идет с 2017 года, - напомнил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров в прямом эфире Радио «КП» (96,6 FM). - На сегодняшний день проведены обследования и приняты итоговые решения по всем вольерам. Проектная документация на все объекты подготовлена и передана подрядчику. 17 вольеров пришлось снести и возвести заново. Но сразу хочу сказать, что все эти работы РЖД-строй выполнило за свой счет, не привлекая краевые средства.

Впрочем, бюджетных денег в зоопарк вкладывается также немало. Изначально в Краевой адресной инвестиционной программе расходы на его строительство, включая проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы по первой и второй очереди, а также на художественное оформление экспозиций и интерьеров, были заложены в размере 5,39 миллиарда рублей. Но на прошлой неделе появилась информация, что сумма увеличилась почти на 600 миллионов.

- Удорожание связано с тем, что в 2019 году изменились требования федерального законодательства по содержанию животных в зоопарках, - объяснил Андрей Колмогоров. - И нам вместе с технологами и зоологами пришлось перепроектировать часть помещений, вносить изменения в проектную документацию и перестраивать вольеры. Наша задача – и подрядчик обещает ее выполнить - в октябре начать переезд первой партии животных из существующего зоопарка.

Напомним, в первую очередь зоопарка входят 23 объекта из 56. Это вольеры для птиц, австралийских и ночных животных, а также обитателей гор. Они и станут первыми новоселами зоопарка.

- Оставшихся животных мы перевезем в мае следующего года, – рассказал министр строительства. - Затем пройдет лицензирование, и, думаю, летом мы уже сможем пойти в новый зоопарк.