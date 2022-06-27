Подробности трагедии в Пермском крае, где утонули два восьмилетних мальчика

Душераздирающую картину погибшего мальчика, укрытого пледом, видели многие местные жители, пока на берегу шли следственные действия. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Мягких облачков тебе Максимка (имена детей изменены по требованию законодательства, - Ред.), очень жаль, такое большое горе», «Слов нет. Такой мальчонка хороший, разговорчивый, приветливый», «Как же рано ты оставил своих родных и друзей» «Родителям сил и терпения пережить это», - пишут соболезнования жители поселка Сылва в Пермском районе.

В пятницу, 24 июня, здесь утонули два восьмилетних мальчика. ЧП произошло, когда дети самостоятельно уехали кататься на велосипедах и остановились возле реки.

- Максим рос в прекрасной семье и был старшим ребенком, он окончил первый класс, - рассказали «КП» в администрации Сылвенского сельского поселения. – Его воспитывали мама и отчим, оба они работают и пользуются уважением в поселке. Хоть Максим был и неродным сыном для отчима, но он воспитывал его, как родного сына. Еще в семье растет общая пятилетняя дочка.

Второй утонувший мальчик - Коля - был младшим ребенком у своих мамы и папы. Еще в семье растет старший сын.

Погибшие мальчики учились в разных классах, но часто общались, так как жили по соседству. В пятницу Максим позвал Костю покататься на велосипедах.

- Ты не катайся долго, у нас баня топится, - сказала внуку бабушка, она живет на берегу Сылвы.

О том, что произошло в тот день на берегу, и почему мальчики начали тонуть, сейчас узнать сложно. Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку и сообщили об этом следующее: «В отсутствие взрослых дети приехали на велосипедах на не предназначенный для купания берег реки Сылва. Без разрешения родителей, не имея навыков плавания, мальчики пошли купаться в реку, в результате чего оказавшись в воде на значительной глубине и утонули».

Погода в Прикамье весь июнь стоит прохладная, вода не прогрелась, место для купания не было предназначено, поэтому на берегу не оказалось никого, кто мог бы спасти тонущих детей.

Местные жители рассказали «Комсомольской правде», что тонущих детей заметили пассажиры проходящей мимо электрички, они и позвонили в экстренные службы. Электричка ехала на скорости и без остановок, поэтому очевидцы тоже ничем не смогли помочь детям.

Пока на место ехали спасатели, тело первого ребенка достал из воды местный житель. Душераздирающую картину погибшего мальчика, укрытого пледом, видели многие местные, пока на берегу шли следственные действия.

Второго мальчика искали несколько часов. В том месте в реке - глубокая яма, поэтому поиски затянулись. Все это время на берегу сидела мама ребенка, женщина до последнего надеялась, что ее сын испугался и убежал. Но когда за полночь тело сына все-таки нашли и достали из воды, на берегу раздался жуткий крик отчаяния.

Проверку по факту случившейся трагедии проводит не только Следственный комитет, но и инспекция по делам несовершеннолетних.

Во избежание трагических случаев на воде, сотрудники СУ СКР по Пермскому краю напоминают: не оставляйте детей одних без присмотра на водоемах! Они должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда находятся возле воды или играют в непосредственной близости от нее.

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