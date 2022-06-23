В Перми спасатели спасли двух девочек с самодельного плота

Фото: соцсети

22 июня в Перми две школьницы решили продемонстрировать свое искусство строения речного флота. Да вот не судьба - их самодельный плот, который они построили, оказался непригоден для плавания и развалился прямо на воде.

К счастью, история закончилась позитивно, поделились в Пермской службе спасения. Тонущих 12-летних школьниц в микрорайоне Заостровка спасли из воды Мулянки. У спасателей есть информация, что они не умели плавать.

"На ошибках учатся... Надеюсь в следующий раз так не поступят. Мы в детстве тоже иногда поступали опрометчиво. Хорошо что все хорошо закончилось", - пишет в комментариях пермячка.

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