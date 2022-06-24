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Общество24 июня 2022 10:20

В небе над Пермским краем заметили странный светящийся объект

Он то замирал на месте, то снова начинал движение
Виктор Правдин
Фото: скриншот видео Светланы Розановой

Фото: скриншот видео Светланы Розановой

Поздней ночью 19 июня жительница Лысьвы Светлана Розанова увидела в ночном небе странный светящийся объект. Женщина вышла на балкон и стала за ним наблюдать.

- Минуты три я просто смотрела, - говорит Светлана. - Сначала думала, что это самолет, но он то замирал на месте на 10-20 секунд, то, меняя направление, начинал двигаться. Постоянно мигал, то красным, то зеленым светом. Я достала телефон и начала снимать, но объектив камеры не передавал цвет. Не знаю, почему, но на видео он только белого цвета. Я пробовала увеличить, но ничего не поменялось. На беспилотник не похож, так как он был очень высоко в небе. Может, кто тоже его видел, объяснят, что это такое.

Светлана также поделилась фотографией траектории движения странного объекта.

Фото предоставлено Светланой Розановой

Фото предоставлено Светланой Розановой

- Рисовала на телефоне неуклюжим пальцем, не судите строго, - сказала Светлана.

Видеозапись Светланы мы показали лектору Пермского планетария Виталию Францеву, по словам специалиста, в небе над Лысьвой летал обычный квадракоптер.

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