НЛО или ракета? Пермяки засняли в небе светящийся объект
Вечером в четверг, 29 ноября, в небе над Пермью пролетал странный светящийся объект.
- Был яркий источник, как фонарь, и от него конус света. Пока бегала за телефоном, на глазах стал тускнеть и ....растаял, - рассказала «Комсомолке» Наталия Городова, которая успела сфотографировать это НЛО.
В соцсетях сейчас пермяки обсуждают, что это было?
По одной из версий, это могла быть баллистическая ракета, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области, которая, по сообщению Министерства обороны РФ, поразила цель на полигоне Казахстана. Такую же вспышку в небе видели жители Челябинской и Курганской областей.
ИСТОЧНИК KP.RU