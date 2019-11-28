2019-11-28T20:22:09+03:00
Общество

НЛО или ракета? Пермяки засняли в небе светящийся объект

Он медленно пролетел, затем вспыхнул и пропал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Наталия ГородоваФото: Наталия Городова
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Вечером в четверг, 29 ноября, в небе над Пермью пролетал странный светящийся объект.

- Был яркий источник, как фонарь, и от него конус света. Пока бегала за телефоном, на глазах стал тускнеть и ....растаял, - рассказала «Комсомолке» Наталия Городова, которая успела сфотографировать это НЛО.

В соцсетях сейчас пермяки обсуждают, что это было?

По одной из версий, это могла быть баллистическая ракета, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области, которая, по сообщению Министерства обороны РФ, поразила цель на полигоне Казахстана. Такую же вспышку в небе видели жители Челябинской и Курганской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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