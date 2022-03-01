Кошки, вороны, лисы и енотовидная собака: жительница Прикамья превратила свой дом в госпиталь для животных

Желание помогать попавшим в беду животным у пермячки появилось с самого детства.

Жительница Прикамья Елизавета Шестакова превратила свой частный дом в госпиталь для животных. У нее на реабилитации находятся около 15 кошек, 25 собак, две лисицы и енотовидная собака. Раненых зверей женщина подбирает с улицы или же ей их приносят местные жители. Сама Елизавета признается, что желание помогать попавшим в беду животным у нее появилось еще в детстве.

- Я подбирала раненых ворон, аистов, кошек, птичек, мышек и приносила домой, рассказывает Елизавета. - Лечила, как могла: обрабатывала и бинтовала раны, откармливала, выхаживала. Тех, кто выздоравливал, отпускала на волю, а погибших предавала земле. Сперва родители спокойно относились к моему домашнему зоопарку, но когда животных становилось все больше, мама стала меня ругать. Поэтому некоторых животных мне пришлось буквально выреветь.

С возрастом желание помогать животным у Елизаветы только возрастало. Вместе с мамой и двумя детьми она переехала в частный дом и устроила из него настоящий приют. С каждым днем ее домашний госпиталь пополнялся все новыми "постояльцами", а когда дочь Лизы немного подросла - пошла по стопам мамы.

- Настя часто приносила домой раненых котят, и мы их выхаживали, - рассказывает Елизавета - А однажды принесла котенка с выбитым глазом. Травмы были очень серьезные, я понимала, что в домашних условиях его не вылечить, и мы поехали в ветклинику. Нам выставили довольно большой счет, таких денег у меня не было. И тогда ветеринар посоветовала обратиться в группу помощи в социальной сети. Так я обрела единомышленников, которые помогли оплатить операцию и лечение этого котенка.

Местные жители дали Елизавете прозвище Айболит и начали помогать в ее благородном деле. Одни небольшими переводами, другие кормом для животных, третьи медикаментами, у нее спрашивали совета по правильному уходу и лечению травмированных животных и просили приютить к себе раненых бедолаг. А когда о добрых делах Елизаветы узнали в городской администрации, она стала победителем в номинации "Доброе сердце" народного конкурса "Человек года".

- Но, к сожалению, люди бывают разные и появились те, кто начал меня оговаривать и осуждать. Сосед неоднократно писали заявления в администрацию на шум и лай собак, и я платила штрафы. Но меня это не останавливает. У меня есть люди, которые всегда поддержат и помогут - мама и дети. Конечно, мама иногда на меня ворчит и я, как в детстве, боюсь нести домой очередного хвостика. Но она быстро сменяет гнев на милость и в нашем доме появляется очередной пушистый друг. Помню, как мама обалдела, когда я принесла домой лисенка. Его я подобрала прямо на дороге, когда возвращалась домой из Перми. Когда мама его увидела, сначала чуть дар речи не потеряла, а потом свыклась. Так в нашей большой семье появилось лесное рыжее чудо, которое мы назвали Веней. К сожалению, спасти удается не всех и порой сердце разрывается от боли, от потерь, но я понимаю, что есть те, ради кого надо жить дальше, кормить лечить и вместе с ними радоваться жизни.

Половина животных живет прямо в доме у Елизаветы, другая - в большущем вольере, который она построила на придомовой территории. Там вороны соседствуют с кошками, лисы с собаками. По логике вещей такая разношерстная компания не может существовать в мире. Но у Лизы все животные живут дружно, в тепле и заботе.

- Так у меня уже почти пять лет живет собака со сломанным позвоночником,- продолжает Елизавета. - Многие говорили усыпить и не мучить, но я не смогла. Да, иногда приходится тяжело - за спинальниками нужен особый уход, но это того стоит. Когда видишь, как она бежит на своих двух лапах и не отстает от остальных, когда утром она утыкается своим мокрым носом в ладонь, влюбленно смотря в твой глаза или бегом бежит встречать тебя после бани, чтобы посушить языком волосы - вот оно счастье, которое просто переполняет душу. А еще вот уже три года у меня живет лиса Ляля, у нее тоже сломан позвоночник. Да, с лисами бывает очень трудно. Это и искусанные ноги, руки и даже лицо, разодранные тапки, провода и еще много чего, но зато какое чудо-чудное, когда лис придет и лизнет тебя в нос или когда лис, как кошка, ложится с тобой рядом спать. Эти ощущения не передать словами. Есть у меня и кошка со сломанным позвоночником, она попала ко мне еще котенком, размером с ладошку, я ее выходила и теперь это шикарная, пушистая леди. У каждого моего питомца своя печальная история, но все они любимые.

Но если животным для счастья надо не так уж и много, то сама Елизавета живет в можно сказать спартанских условиях. В свое время она специально переехала из деревни в город, чтобы устроить дочь в школу. Но смогла купить лишь старенький полуразрушенный дом, без окон, дверей и даже без крыши. Собственными силами женщина восстановила кровлю, поставила окна и двери. А рядом начала строить новый дом и уже возвела фундамент.

- Мало кто может представить, сколько у тебя работы, когда в доме живут 25 собак, 15 кошек, 2 лисы и енотовидная собака, - говорит Елизавета. - Ни секунды свободного времени. Животных нужно кормить, лечить, стирать, убирать, еще и в доме что-то постоянно ремонтировать. Порой даже поспать некогда. Раньше мне часто помогали дети, а теперь нас только двое - я и мама. Дети уже выросли, сын женился, у него свои заботы, но он всегда приезжает, если я прошу, а дочь учится и приезжает домой только на каникулы. Я очень благодарна людям, которые меня поддерживают и помогают, без них я и мои хвостики не справились бы.

* Имя героини публикации изменено

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