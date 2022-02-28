Что будет дальше с ценами в пермских магазинах: мнение экономиста

Пермские магазины электроники не успевают переписывать ценники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу под вечер у меня «зависла» электронная книга. Детектив приближался к финалу, сыщик должен был вот-вот назвать имя убийцы, но тут читалка отключилась.

Это случилось уже не в первый раз, и я решила купить себе новую. Накануне как раз объявили, что продавцы электронной техники резко взвинтили цены. Полезла на интернет-сайты, там самые бюджетные книги стоят больше 5 тысяч рублей, хотя еще три месяца назад они продавались процентов на 10 - 20 дешевле.

«Ценники переписываем каждые два часа»

Изучив виртуальные продажи, я решила пробежаться по реальным магазинам. В ближайшем магазине крупнейшей сети у входа встречает объявление, что ценники не актуальны, стоимость товаров надо уточнять у продавцов.

Народу - почти нет, никто за новыми пылесосами и холодильниками не ломится. На ценнике нужной мне электронной книги цена, как и на сайте - 5350 рублей. Подзываю консультанта, чтобы проверил актуальность.

- Цены меняются каждые два-три часа, мы устали их переписывать, - признается парень. - Поэтому смотрим по штрих-коду.

Штрих-код подтверждает: цена на читалку соответствует действительности.

Мне повезло, а вот моей знакомой - не очень.

- Я еще недели две назад собиралась купить микроволновку,- рассказывает пермячка. - Но собралась только сейчас. Посмотрела на витрину, та микроволновка, которая ранее стоила около восьми тысяч, сейчас продается за 9990. Пришлось выбирать другие. Консультант сказал, что из трех микроволновок, которые я отметила, у двух цена актуальна, а у третьей - на три тысячи дороже. То есть на ценнике стоит пять тысяч, а в реальности - восемь. Увидела по акции кастрюлю за 800 рублей. Решила, хоть ее куплю. На кассе выяснилось, что она стоит 1100 рублей. Стали пробивать - уже 1300.

Как объяснил консультант в магазине, цены подняли и на тот товар, который есть в наличии, и на тот, который будут поставлять позже.

- С точки зрения экономики ситуация объяснима: растет спрос, растут и цены, - прокомментировал ситуацию руководитель УФАС Пермского края Александр Плаксин. - Но в данном случае надо смотреть, насколько обосновано повышение. Если вы как потребитель сталкиваетесь с тем, что при вас переписывают ценники или на кассе выяснилось, что цена стала выше, надо обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.

«Ведется переоценка»

В другом магазине моя будущая читалка чуть-чуть дороже.

- Цена соответствует? - спрашиваю консультанта.

- Конечно, - отвечает он, но на всякий случай подносит телефон к штрих-коду на ценнике. - Мы стараемся сдерживать цены. Хотя на некоторые позиции - на встроенную технику и телевизоры - пришлось их поднять.

В этот момент его смартфон сообщает, что стоимость выбранной мною «читалки» выросла на 200 рублей.

«У нас цены, как в интернете!» - гордо заявляет плакат при входе еще в один магазин. Но на всех полках стоят маленькие баннеры с предупреждением: «В магазине ведется переоценка товара».

Обойдя весь зал, нужных мне товаров не нахожу.

- Электронные книги только по заказу, - объясняет продавец.

- А переоценка товара означает большое повышение?

- Значительное,- смущается она. - Конечно, не на 30 процентов, как у конкурентов. У нас же в основном бытовая техника, на нее так цены не растут.

Лекарства закупают впрок

В аптеках особых очередей тоже нет. У прилавков по одному-два человека.

- У меня высокое давление, постоянно приходится принимать лекарства, - рассказывает пермячка Анна. - Вот решила пополнить запасы, пока не подорожали.

Фармацевт в аптеке объяснила:

- Люди пошли за рецептурными препаратами, произведенными за границей. Стали брать больше лекарств от диабета, сердечных. Но такого ажиотажа, как два года назад, когда начался ковид, нет. Тогда люди закупались впрок даже антибиотиками, потом многим, кто болел,их просто не хватало. У большинства они до сих пор лежат, а сроки годности истекли. Но если у человека есть какие-то хронические заболевания, и он изо дня в день пьет эти лекарства, то лучше их купить. У меня у самой есть лекарства первой необходимости: от насморка, кашля, головной боли и гистаминные.

Продукты в интернете подорожали, в магазинах -нет

В интернет-магазинах воспользовались моментом и резко подняли цены. 5-килограммовый мешок сахара стоит от 700 до 900 рублей, 900-граммовый пакет гречки - 160. Такое ощущение, что цены рассчитаны на тех людей, кто в принципе не ходит в продуктовые магазины. Там ценники на большинство продуктов остались на прежнем уровне. Особенно на те, которые относятся к товарам первой необходимости. Тот же сахар - чуть выше 50 рублей за килограмм.

- Мы следим за социально значимыми товарами, - рассказал Александр Плаксин. - Это 24 позиции: молоко, хлебобулочные изделия¸ мясо на кости, мороженая рыба, картофель, лук, макароны и другие. На них по договоренности с крупными федеральными ценами установлена торговая наценка не выше 10 процентов.

На одежду пока скидки

Повысились цены и на стройматериалы.

- Ажиотаж в воскресенье был. Цены по нескольку раз за день менялись, - рассказывает продавец. - У нас мужчина ламинат купил, пока он ждал грузчиков, ламинат подорожал на 25 процентов. Так что ему повезло - успел. Поставок из Австрии и Германии нет, продаем со склада.

А вот в отделе супермаркета, где торгуют одеждой, на многих вещах висят ценники со скидками. Но продавцы настойчиво предлагают:

- Покупайте сейчас, пока старые цены.

Правда, девочки-продавцы честно признались, что склады забиты товарами. И намек на возможное повышение - скорее, маркетинговый ход: авось, хоть что-то удастся распродать.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

Вырастут и кредитные ставки, и доход по депозитам

- В условиях санкций у населения возникла паника, которая затронула и бизнес, - объясняет пермский экономист Дмитрий Клещев. - И тот рост цен, что мы видим, - это нормальный выплеск страхов и неопределенности, которые сейчас есть у всех игроков на рынке. Это подвешенное состояние будет продолжаться как минимум неделю. А дальше все будет зависеть от того, насколько правительство подготовилось к санкциям.