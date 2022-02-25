Правда вскрылась через 55 лет: Акушерка в роддоме подменила ребенка любовника, чтобы увести его из семьи

Кровные сестры Светлана Куприй и Лариса Поморцева были разлучены на долгие 55 лет. Женщины жили в разных государствах, но очень похожи друг на друга. Фото: семейный архив.

- Я жила чужой жизнью, у чужих родителей и всегда чувствовала себя чужой в своей семье, - говорит жительница поселка Пожва в Пермском крае Лариса Поморцева. – С детского сада я думала, почему за мной приходит именно эта мама, а не другая? А для своих родственников я больше была «принеси, унеси, подай», чем родным человеком. Тест ДНК подтвердил подмену в роддоме, и мы сейчас готовим иск в суд. Только никакие деньги не покроют выплаканные слезы и те испытания, что мне пришлось пережить.

Ехала в роддом на телеге

Роковая подмена детей в Пожвинском роддоме произошла 55 лет назад. К слову сказать, здесь это уже второй случай. Первые «перепутанные» девочки отсудили миллион рублей, вторая история случилась в семьях Шилоносовых и Бабиковых в 1966 году.

Лариса Поморцева (в девичестве Бабикова) стала третьим ребенком у своих неродных мамы и папы.

- Мама рассказывала мне о своих родах, - вспоминает Лариса. - Она со схватками не успела дойти до роддома и родила в дороге, в частном доме. Потом туда приехала акушерка, и на подводе с лошадью увезла роженицу в роддом. По существующим тогда правилам после «домашних» родов маму и дочку поместили в карантинные палаты - отдельно от других мамочек и малышей.

Но во время выписки женщина забрала домой не свою кровную дочь (в другой семье ее назвали Галиной,- Ред.), а чужую, ту, которая родилась у односельчанки Веры Шилоносовой на два дня раньше. Есть версия, что подмену совершила молодая акушерка – любовница ее мужа, Сергея Шилоносова.

- В те годы все в поселке знали, что акушерка из родилки очень добивалась женатого Сергея, - рассказывают местные. – Скорее всего, она и совершила эту подмену, чтобы увести мужика из семьи. Рассчитывала, что Сергей поймет, что ребенок не его, обвинит жену в измене и бросит ее.

Причем, специально подкинула в семью мужчины, за которого хотела выйти замуж, новорожденную девочку из «грязной» палаты.

- Если это действительно сделала она, то взяла на душу большой грех, - говорит Лариса Поморцева. – Но, возможно, это просто халатность медперсонала. 55 лет уж прошло, разве разберешься сейчас? Да и не доказать ничего. А вот вопрос, который я задаю себе часто, так это почему ни та, ни другая мама не заметили подмену еще в роддоме? Возможно, потому что в первые сутки ребенка кормить им не приносили, да и лежали они отдельно от своих детей.

Мама называла дочь Невидимкой

Жизнь девочки Ларисы в семье Бабиковых была несладкой, у нее всегда было ощущение, что она чужая, а все блага доставались ее старшим брату и сестре.

Лариса росла не похожей на своих брата и сестру. Фото: семейный архив.

- Отец, конечно, любил меня и часто брал везде с собой, про остальных я сказать этого не могу, - говорит Лариса. - Работал папа в литейном цехе, зарплата у него была хорошая, но детей в семье постоянно делили: обновки родители покупали старшим, я же носила то, из чего выросла старшая сестра Света. И такое отношение ко мне было всю жизнь, мол, тебе, Лариска, и так сойдет. Когда я поступила в училище, мне тоже ничего покупать не стали. Света отдала старое платье, я в нем год проучилась. Еще я не помню, чтобы мама когда-либо меня обнимала. «Чего тебе еще не хватает, Невидимка?», - всегда говорила она.

Девушка поехала учиться в училище в старом платье своей старшей сестры. Фото: семейный архив.

«Ты нам родная, а Галя – нет»

Второй «поменянной» - Гале - повезло в чужой семье гораздо больше. Коварный замысел влюбленной акушерки, если он действительно был, не сработал. Сергей остался в семье с женой и дочерями и любил всех девочек поровну, хотя о подмене догадывался.

Чужая дочка Галя стала вторым ребенком в семье, затем родилась третья, Светлана. Именно младшая и решилась спустя много лет узнать тайну рождения своей сестры.

- Мне было лет 10-11, когда наша семья переехала из Пожвы, - рассказала Светлана Куприй. - Из-за профессионального заболевания отца - он тоже работал в литейном цехе и заработал астму - врачи рекомендовали ему сменить климат на более мягкий. Выбор пал на Украину. На новом месте родители никуда меня не отпускали, и я подумала, что они не любят меня. Я написала им записку «Если я вам неродная, так и скажите мне прямо в глаза», и положила листочек в шкаф.

Увидев шокирующее послание от младшей дочки, родители решились на тяжелый разговор.

- Ты нам родная, Света, а вот Галя – нет, но давай договоримся: сейчас мы тебе расскажем обо всем, но больше никогда эту тему поднимать не будем, - вздохнули они.

О том, что воспитывают чужого ребенка, Шилоносовы начали догадываться, когда Гале исполнился годик. Они повели дочку в ясли и увидели в группе девочку, как две капли воды похожую на их старшую дочь Любу.

- Но с молчаливого согласия ни менять детей, ни поднимать вопрос подмены с другой семьей никто не стал, - объяснила Светлана Куприй. – Ведь они уже год растили Галю и не представляли себе жизни без нее. Да и как тогда это можно было доказать?

Но разницу в сестрах всегда было видно невооруженным взглядом. Галя была гораздо выше ростом, чем ее старшая и младшая сестры, более худощавая, да и форма и черты лица у нее были совсем другие. Об этой разнице Галина всегда думала, что пошла в породу отца, а ее сестры – в маму.

К слову сказать, подросшие перепутанные девочки, Галя и Лариса, учились потом в параллельных классах. Не дружили и особо не общались, а переезд Шилоносовых из Пермской области надолго оборвал все связи девушек с родиной.

У нас появилась еще одна сестра

Тот детский разговор с мамой и папой долгие годы не выходил из головы Светланы Куприй. Она давно похоронила родителей, и навещая их могилки, решила обсудить тему подмены в роддоме со старшей сестрой Любой.

- Да ты что, такого быть не может! Галя наша! – отрезала та.

Но желание узнать правду, услышанную в детстве, продолжало мучать Светлану. А тут еще и дальняя родственница из Пожвы прислала в соцсетях фото женщины, очень похожей на Светлану Куприй.

То самое фото с цветами, которое прислала Светлане Куприй родственница из Пожвы. На снимке - Лариса Поморцева. Фото: семейный архив.

- Это где ты столько цветов взяла? – спросила у Светланы Люба, глянув на фото.

- В том-то и дело, что это не я, а женщина, которая всю свою жизнь прожила в Пожве, - огорошила сестру Светлана. – Я ведь тоже никогда не отрекусь от Гали, но если все эти годы в Пожве жила наша кровная сестра, то почему бы не узнать об этом правду? Так у нас появится еще одна сестра, разве это плохо?

Для начала Светлана начала осторожно разговаривать с Галей о возможной подмене, а потом рассказала-таки о давнем разговоре с родителями.

- Для меня эта новость стала настоящим шоком, она просто выбила меня из колеи, - со слезами на глазах поделилась Галина. - Я всегда была уверена, что росла и жила в родной семье, нас никогда не делили и ко всем дочкам относились одинаково. Это какое мужество надо было иметь родителям и всем, кто знал про эту подмену, чтобы столько лет молчать и ничего не говорить. И я очень благодарна им за то, что воспитали и выучили меня такой, какая я есть.

Вторую поменянную в роддоме девочку Галину считали в чужой семье родной дочерью и сестрой. Фото: скрин программы ДНК на канале НТВ.

Сначала вопрос возможной подмены очень тяготил Галину и страх узнать настоящую правду был очень велик, но потом женщина поняла, что эту неизвестность придется носить до конца жизни и согласилась сдать ДНК, чтобы выяснить, кто был ее настоящими папой и мамой.

Тест доказал факт подмены.

- У нас теперь появилась еще одна сестра, - в слезах успокаивали друг друга женщины.

Иск планируют подавать к государству

Познакомиться со своими кровными родителями, Сергеем Егоровичем и Верой Андреевной Шилоносовыми их родная дочь Лариса Поморцева уже никогда не сможет. Родителей нет в живых, и похоронены они на Украине.

- А вот с обретенными сестрами мы очень хорошо общаемся, - говорит Лариса. – Люба рядышком живет - в Березниках, она на пенсии, Галина работает воспитателем в детском саду в городке Теплодар под Одессой, а младшая Светлана живет на Украине, но сейчас в Польше на заработках. Муж, когда я о поездке на могилку к родителям обмолвилась, сказал, что пока не отпустит меня туда. А о подмене даже пошутил: мол, хорошо, что тебя в роддоме подменили, иначе увезли бы родители далеко, а я что без тебя бы делал? Мы живем с ним душа в душу, и это словно награда мне за все те обиды, которые пришлось пережить в детстве. У нас растут двое замечательных детей, и мы никогда их не делим: если что-то старшему купили, то младшей тоже всегда покупаем.

А у второй поменянной девочки Галины Шилоносовой есть реальный шанс увидеть свою кровную маму, которая до сих пор живет в Пожве. Правда, Людмиле Дмитриевне сейчас за 80, она часто болеет и встречаться ни с кем не хочет.

Перепутанные в роддоме Лариса и Галина готовят документы в суд. То же самое планируют сделать сестры Любовь и Светлана, которых лишили возможности расти и жить вместе со своей кровной сестрой Ларисой.

Так как Пожвинского роддома давно не существует, подавать иск женщины планируют в Москве к государству в лице Министерства финансов. С суммой иска о возмещении морального вреда они пока не определились.

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