«Со слезами вспоминаю насилие и ужасы, пережитые в детстве». Суд поставил точку в деле перепутанной в роддоме пермячки

Когда Алевтина Сергеева рассказывает о жизни в родной семье, по глазам ее текут слезы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я ничему не удивляюсь, мы же в России живем, но сейчас уже ничего не сделаешь, суд принял решение, - говорит пермячка Алевтина Сергеева, которую 63 год назад подменили в роддоме. Суд отказал ей в возмещении морального вреда за поломанное детство и юность. – Я уже на пенсии, но те обиды и лишения, которые мне пришлось пережить в родительской семье, до сих пор со мной. И они никуда не денутся.

Росла девочкой-изгоем

Девочка Аля появилась на свет в роддоме села Ленинск Кудымкарского района 7 октября 1958 года. В этом роддоме рожали все женщины из ближайших деревень. В дни, когда родилась Аля, там появилось еще четыре ребенка.

Акушерка случайно подменила Алю на девочку Валю, и при выписке детей забрали в чужие семьи. Алевтина с самого детства чувствовала, что неродная для своих мамы и папы. Она до сих пор со слезами вспоминает те ужасы, которые ей довелось пережить в детстве. Ее одевали в обноски, заставляли работать, а отец, понимая, что дочь нагулянная, домогался к ней. Было в ее детстве и еще много того, о чем Алевтина даже вспоминать не хочет. Все эти обиды до сих пор с ней.

Всего в семье росло девять детей, но на своих братьев и сестер Аля не была похожа ни лицом, ни комплекцией, ни цветом волос и глаз. Пока браться и сестры в каникулы отдыхали, дочка-изгой все лето пахала в колхозе, чтобы заработать себе на одежку.

Алевтина (в центре) не похожа на своих сестер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родители давали ее только кирзовые сапоги и фуфайку. А в шестом классе отец чуть не изнасиловал ее, и чтобы дочь реже попадалась ему на глаза, мама устроила Алю работать техничкой: мыть полы, носить тяжелые дрова и топить печку. Нормальная жизнь у девушки началась только после того, как она вышла замуж и уехала из поселка.

В родной семье – родная только мать

Мысль - выяснить правду - никогда не покидала женщину и после смерти родителей она, наконец, решилась: обратилась на программу ДНК. И генетическая экспертиза подтвердила эту горькую правду: своим ближайшим родственникам она по крови абсолютно чужая. Но судя по результатам экспертизы, в кровной семье тоже не все складно: она оказалась родной только для одного из родителей.

- То есть моя биологическая мать вышла замуж с животом, будучи беременной от другого мужчины. И родила ему чужого ребенка. Я была бы у них первой, а матери тогда было уже 27 лет!

После эфира Алевтина обратилась в суд с иском на 10 миллионов рублей, но недавно проиграла дело.

- Суд отказал в возмещении морального вреда в связи с недоказанностью, - пояснил «Комсомолке» адвокат Игорь Саввин. – В истории с перепутанными в роддоме детьми всегда две стороны, правильно? В Пермском крае те случаи, которые рассматривалось в судах и всегда иски подавали две стороны, и между ними делалась генетическая экспертиза. В этой истории вторая сторона напрочь отказалась, мы два месяца ее уговаривали – бесполезно. Женщина ни в какую не хотела ворошить прошлое. Поэтому ДНК мы не проводили и нам не удалось доказать тот факт, что подмена произошла именно с той, другой девочкой Валентиной. Всю доказательную базу, которую мы могли собрать, мы собрали, но других, главных доказательств, мы предоставить не смогли. Поэтому не сумев прыгнуть выше головы, мы пока поставили историю на паузу. И если вдруг удастся достичь каких-то договоренностей со второй стороной, то снова вернемся к делу.

Возможно, это к лучшему

- Результат решения суда был ожидаем, я поняла это с первого заседания, поэтому даже на оглашение решения приходить не стала, - говорит Алевтина Сергеева. –Я дама обеспеченная, бухгалтер-аудитор, ни в чем не нуждаюсь, и проблем с деньгами у меня нет. Да и дети мои выросли-выучились, работают на госслужбе. А вот почему та семья отказалась идти в суд – до сих пор не пойму, наверное, с головой не дружат. Ведь даже если бы миллион отсудили, то это их пенсия за 10 лет.

Сейчас, несмотря на все детские обиды, Алевтина, узнав о жизни кровной семьи, даже рада, что ее подменили в роддоме.

- Я всегда карьеристкой была, училась, получала награды за свою работу, а там просто болото какое-то, честное слово, - объясняет женщина. - Из девяти детей только двое закончили техникумы, остальные – министры поломоек. Одна нигде не работает, другая замужем не была. Валентина сразу после школы в подоле принесла. Парни – три здоровых лба - тоже дома сидят, живут в том доме, что им родители оставили, выпивают. А разве так можно? И если бы я выросла там, то была бы сейчас не бухгалтером, а дояркой или свинаркой. Хотелось бы, конечно, расти в родной семьи и воспитываться родными родителями, и чтобы они понимающие были, но не сложилось. А теперь вот и отсудить за поломанное детство мне ничего не удалось.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обращение за компенсацией морального вреда из-за подмены в роддоме стало сейчас массовым явлением. Ведь появились методы, позволяющие установить родство между людьми, и они пошли в суды. И в Пермском крае в судах рассматривалось уже семь подобных случаев и все обратившиеся смогли получить не полное, но частичное возмещение морального вреда.

Общероссийская же практика по подобным искам отличается от решения судов в Пермском крае. В Оренбурге истцам отказали, ссылаясь на то, что подмена в роддоме произошла до вступления в силу Закона о моральном вреде. В итоге дело дошло до Верховного суда, и тот признал правоту первой инстанции, отказав в иске. На том же основании отказали и в Благовещенске.

В Улан-Уде первая инстанция отказала, а апелляционная признала право истцов на компенсацию. Сейчас дело рассматривается в вышестоящей инстанции, так как вторая сторона не согласилась с решением. В Челябинской области сначала удовлетворяли иски поменянных в роддомах детей, а в последнем случае отказали.

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