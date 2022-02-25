Жительница Луганска рассказала, что сейчас происходит на Донбассе

Торговый центр возле автовокзала в Луганске за восемь лет так и не восстановили. Фото: Александр КОЦ

- Это страшно, вздрагивать при каждом звуке разрывающегося снаряда и автоматных очередей. Сидеть и молиться: «Лишь бы не в дом, лишь бы не в дом». А сколько людей погибло! Друзей, знакомых, приятелей. Когда все это уже закончится? - с ужасом в голосе говорит жительница Луганска Ирина Бессонова.

«Бежали подальше от ужаса, страха и смерти»

Ирине 41 год, она родилась и выросла в Луганске. Здесь же вышла замуж, родила ребенка, работала на железной дороге. Но в 2014 году на востоке Украины начался вооруженный конфликт и мирной жизни настал конец.

- Было очень страшно жить, невозможно жить, - вспоминает Ирина. - Повсюду солдаты, военная техника - танки, самолеты, артиллерия. Десятки раненых и убитых ежедневно. Бывает, поговоришь с кем-нибудь, положишь трубку, а через минуту в его дом прилетает снаряд. Постоянные перебои с водой, электричеством, пустые витрины магазинов, безработица, город в буквальном смысле вымер. И мы решили бежать, бежать подальше от этого ужаса, от смертей, от залпов снарядов, постоянного чувства страха и обреченности.

Семья Бессоновых выбрала небольшой городок Молодогвардейск, входящий в состав ЛНР, но находящийся вблизи Ростовской области. Местные, конечно, уже бежали из города, но все же он располагается в 20 километрах от зоны боевых действий и поэтому там было немного безопасней.

«Ощущение войны не покидало 8 лет»

- Квартиры отдавали можно сказать даром, - вспоминает Ирина. - Если до начала войны однокомнатная квартира в Молодогвардейске стоила 30 тысяч долларов, то после - 5 тысяч. И мы начали устраивать новую жизнь. Я пошла работать на железную дорогу, муж - на шахту, а сын поступил в школу. Но все эти восемь лет ощущение войны нас не покидало. Ежедневно мы слышали залпы снарядов и автоматных очередей, с той лишь разницей, что теперь это было далеко. Конечно, не так далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности, но достаточно, чтобы не вздрагивать от каждого выстрела. И мы прекрасно понимали, что там продолжают гибнуть люди, чьи-то отцы, братья, сыновья, и от этого становилось невыносимо больно.

О непрекращающихся боевых действиях семье Бессоновых напоминал и комендантский час - после 23:00 запрещаются любые передвижения по городу. Магазины и торговые точки закрываются, а люди сидят по домам и ждут наступления утра. За восемь лет его отменяли лишь единожды, местные рассказывают, что тогда для них это был глоток чистого воздуха, ощущение свободы, возвращение в ту давно позабытую всеми мирную жизнь - без слез, выстрелов и смертей.

«В городе остались только старики»

И вот наступило 22 февраля 2022 года. Представители ЛНР И ДНР выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину, который собрал срочное совещание Совбеза и подписал, как уже потом скажут сами местные жители, долгожданный Указ о признании республик независимыми.

- У нас объявили полную мобилизацию, - рассказывает Ирина. - Почти все мужчины ушли на Донбасс. В городе остались только старики, подростки и немного молодежи. Если в 2014 году мобилизовали даже 20-летних, то теперь призываются только молодые люди, достигшие 21 года. Школы, детские сады, профилактории, шахты, железная дорога - все закрыто. Уголь не добывается, лишь несколько человек поддерживают функционирование шахт и железной дороги для отправки запасов угля по городам республики. С продовольствием, связью, водой и отоплением проблем нет, продуктовые магазины работают в прежнем режиме. Мы всем городом слушали каждое слово президента. Восемь лет мы живем как на пороховой бочке и очень ждем, что скоро все это прекратится.

*Имя героини публикации изменено.

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