«Говорю сыну, что это салюты, а мы уезжаем в отпуск». Беженка из Луганска рассказала, как до появления российской армии украинские военные обстреливали город

Беженка из Луганска Наталья Романова с детьми в пункте обогрева в Ростовской области. Фото: личный архив.

- Меня зовут Наталья Романова, я работаю педагогом в Луганской государственной Академии культуры им. Матусовского, - рассказала «Комсомольской правде» беженка из Луганска.

24 февраля днем женщина вместе с двумя детьми пересекла границу Ростовской области, потому что оставаться дома, в Луганске, было невозможно страшно.

- Эскалации конфликта мы не ждали, верили, что все будет спокойно, но последние четыре дня находились в качелях: «Что делать? Уезжать? Не уезжать?». В городе произошло несколько терактов. Диверсанты то машину в центре взорвали, то другие взрывы были. Ситуация обострилась по всему периметру нашей республики, а сегодняшняя ночь была самая страшная. Я не военный человек, и не понимаю, какая техника работает, но как обыватель, я слышала бесконечные разрывы. Это было невозможно страшно! Казалось, сейчас наш дом от них рассыплется.

Наталья с двумя детьми живет в девятиэтажном доме недалеко от центра Луганска, достаточно далеко от линии соприкосновения.

- Но все равно было ужасно страшно, - говорит она. - Мы не могли перемещаться, не могли спать из-за бесконечных раскатов и разрывов. Был страх непонимания и неведения, где нам прятаться и что будет дальше. Спасибо, что свет и интернет у нас не отключили. Мы читали новости и понимали, что российская армия зашла в другие города, поэтому украинские военные стали отступать и часов в девять утра они стали гораздо дальше от нас.

Луганск сейчас полупустой: почти всех мужчин мобилизовали, женщины, кто за рулем, выехали, остальные стараются не выходить из своих домов. Если совсем никак - выбежали, еду купили и обратно.

- Очень не хочется, чтобы все это слышали мои дети и понимали, что происходит, - говорит беженка. - У меня двое детей, младшему пять лет, и он не понимает, что происходит! Я говорю сыну, что это салюты, а мы уезжаем в отпуск.

После бессонной ночи Наталья приняла решение выехать с детьми в Российскую федерацию.

- Мы только что пересекли границу и находимся сейчас на пункте обогрева, - говорит она. - У нас есть знакомые, где мы сможем остановиться, они готовы нас встретить. Не хочется надолго уезжать из дома, наша жизнь там, в Луганске. Мы знаем о ситуации, знаем, что российские войска зашли на территорию и надеемся, что через несколько дней будет победа. И что мы сможем снова вернуться домой, пойти на работу, в школу и детский сад.