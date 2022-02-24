В пермском зоопарке сейчас содержится 282 вида животных численностью 2570 особей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский зоопарк все-таки закрыли. Информация об этом появилась на официальной странице зоопарка: «Уважаемые посетители! С 25 февраля МАУК «Пермский зоопарк» закрыт для посещения в связи с проведением мероприятий для получения лицензии по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках и так далее».

Напомним, 21 февраля природоохранная межрайонная прокуратура потребовала закрыть пермский зоопарк для посетителей и продолжить содержание животных за закрытыми дверями. А все потому, что по новым требованиям законодательства, у зоопарка должна быть лицензия на осуществление такой деятельности.

Однако правила, прописанные в новом федеральном законе, не могут быть выполнены по причине небольшой территории в центре города, которую сейчас занимает зоопарк. Состояние санитарного блока в нем тоже не отвечает санитарным требованиям, а большинство вольеров не соответствуют по площади.

- Пермский зоопарк не смог получить лицензию на продолжение деятельности но мы продолжим работу в этом направлении, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин. – В прошлом году были выделены средства на приведение зоопарка в нормативное состояние и положительные изменения появились, однако для получения лицензии необходимо выполнение и других предписаний, требующих емкого финансирования. Осенью с первой частью зоопарка мы планируем переехать на территорию нового зоопарка, поэтому считаем нецелесообразным производить вливание денег на проведение работ в старом зоопарке.

Судя по всему, увидеть вновь коллекцию животных, обитающих в Пермском зоопарке, горожане смогут только после открытия нового зоопарка в микрорайоне Нагорный, когда первые пушистые и пернатые новоселы переедут в новые вольеры. Однако перевезти животных – это тоже не самая простая история, дело это затратное и средства на масштабный переезд уже заложены в бюджете.

В пермском зоопарке сейчас содержится 282 вида животных численностью 2570 особей, 192 вида занесены в Красную книгу.