Пермский зоопарк продолжит работать в обычном режиме до начала переезда

Сейчас в зоопарке содержится 282 вида животных, численностью 2570 особей, 192 вида занесены в Красную книгу. Фото: архив "КП"

Пермский зоопарк продолжит работу в обычном режиме, несмотря на представление природоохранной межрайонной прокуратуры, которая потребовала закрыть зоопарк для посетителей и продолжить содержание животных за закрытыми дверями. Об этом сообщает руководство зоопарка.

По новым требованиям законодательства, у зоопарка должна быть лицензия на осуществление деятельности. С начала 2021 года вместе с администрацией Перми зоопарк делает все возможное, чтобы получить ее и сохранить коллекцию животных.

Не все правила, прописанные в новом федеральном законе, в данный момент могут быть выполнены. Это и небольшая территория нынешнего зоопарка, и его расположение, а чтобы исправить ситуацию, необходимы время и немалые деньги.

Администрация пермского зоопарка настаивает на том, что он должен продолжить работу, пока не будет построен новый зоопарк в Индустриальном районе Перми. Нельзя допустить, чтобы коллекция животных, которую долгие годы сохраняет коллектив зоопарка, была расформирована. Сейчас в зоопарке содержится 282 вида животных численностью 2570 особей, 192 вида занесены в Красную книгу.

Режим работы Пермского зоопарка

До 31 марта - с 9.00 до 17.00, с 1 апреля по 30 сентября — с 9.00 до 21.00. Кассы закрываются на 1 час раньше.