«Молот» стартовал в плей-офф ВХЛ с победы

Фото: ХК "Молот"

Пермский «Молот» на шаг стал ближе к победе в серии плей-офф ВХЛ. Наша команда провела первый матч противостояния с нефтекамским «Торосом» и одержала верх - 3:2. Игра прошла в Нефтекамске вечером 22 февраля.

Первая за четыре года

Напомним, сегодняшняя игра с «Торосом» была первой игрой «молотобойцев» в плей-офф Высшей хоккейной лиги с сезона 2017/2018. Тогда на стадии 1/8 финала наш клуб уступил будущему триумфатору ВХЛ – «Динамо» из Санкт-Петербурга. После три сезона подряд пермяки не могли пробиться в 16 лучших команд лиги, досрочно завершая борьбу за попадание в плей-офф по ходу «регулярки».

Но в этот раз обновленный во всех планах «Молот» свою цель выполнил. Перед началом сезона клуб сменил название, цвета и кардинально обновил состав. Результат не заставил себя ждать – долгожданный для прикамского болельщика выход в плей-офф лиги.

В соперники «Молоту» достался сосед по турнирной таблице – «Торос». Нефтекамская команда набрала столько же очков в регулярке, как и «Молот» (72), однако уступила прикамцам строчку в таблице по дополнительным показателям. И заняла девятое место. У «Молота» - восьмая позиция.

Напряженная концовка

Первая треть игры прошла под диктовку пермяков. Спустя 10 минут от стартовой сирены гости из Перми уже вели - отличился Илья Чефанов. Минуты спустя счет удвоил командированный из ярославского "Локо" Антон Малышев.

Во втором периоде забитых шайб мы не увидели. А вот в финальном матче хозяева реабилитировались за неудачный старт и сначала отыграли один гол, а потом и сравняли счет. Шайбы в активе Максима Казакова и Сергея Варлова.

Но пермяки проявили волю и забили решающий гол встречи. Дубль на счету Ильи Чефанова. И есть первая победа в серии!

На лед – уже завтра

Согласно регламенту, в четвертьфинал плей-офф ВХЛ выходит первая команда, набравшая в серии 4 победы. Максимальное число матчей в серии – 7. Счет в серии после сегодняшнего матча – 1:0. А значит, у пермяков уже есть минимальное преимущество над соперником.

Следующую игру с нефтекамцами «Молот» проведет завтра. Из-за того, что 24 февраля в пермском УДС «Молот» сборная России по баскетболу примет сборную Нидерландов, первые две игры серии «Молот» проводит в Нефтекамске. Поэтому завтрашний матч также пройдет на арене «Тороса» (0+).

Дома пермяки примут нефтекамцев в третьей игре серии – 26 февраля (0+). Это будет суббота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Молот» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на восьмом месте

Впереди – стадия плей-офф, в которой нас не было три сезона (Подробнее...)