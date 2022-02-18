«Молот» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на восьмом месте

Летим в плей-офф! Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» завершил регулярный чемпионат ВХЛ-2021/2022 на восьмом месте. В последнем матче турнира пермяки в гостях уступили «Тамбову» - 1:2. Шайбой в составе «молотобойцев» отметился Камиль Шиафотдинов, в самой концовке встречи реализовавший большинство.

Долгожданный плей-офф

Впервые с сезона 2017/2018 наша хоккейная команда прошла по итогам «регулярки» в плей-офф лиги и поборется за главный трофей – Кубок Петрова. Напомним, в последний раз в плей-офф «Молот» играл в сезоне-2017/2018. Тогда подопечные Сергея Вострикова на стадии 1/8 финала уступили в серии будущему чемпиону - «Динамо» из Санкт-Петербурга.

С тех пор заветную путевку в плей-офф лиги пермяки не получали. Сезон-2018/2019 клуб завершил на 27-м месте. В сезоне 2019/2020 пермский клуб также не попал в плей-офф, пусть главный трофей разыгран и не был – плей-офф прервали из-за пандемии коронавируса.

Сезон-2020/2021 «Молот» под руководством Александра Агеева также провалил, заняв предпоследнее, 25-е место турнирной таблицы.

Восьмые среди лучших

Восьмое место по итогам «регулярки» – отражение того, как играл «Молот» на протяжении сезона. Не всегда удачно, но в целом – так, как нам хотелось. И всегда держась в группе лидеров. Команда радовала болельщика и разгромными победами, забивая по 10 шайб, и волевыми результатами.

Да, были неудачные игры, но не назвать «регулярку» добротной – язык не повернется. Особенно, если вспомнить то, что происходило с командой в последние годы. Перед началом сезона клуб серьезно обновился как визуально, так и по игре: в команду пришло много хоккеистов и главный тренер, Альберт Логинов – и это дало результат.

Первое место в регулярном чемпионате занимает ХК «Югра» из Ханты-мансийска. «Югра» - действующий обладатель Кубка Петрова. У ханты-мансийцев 85 очков. 83 очка и второе место – у фарм-клуба питерского «СКА» - ХК «СКА-Нева». Замыкает тройку лидеров наш географический сосед – тюменский «Рубин», 79 очков.

Соседями пермяков по турнирной таблице стали тольяттинская «Лада» (седьмое место) и нефтекамский Торос (девятое место). У обеих команд по 72 очка.

Всего в сезоне «молотобойцы» одержали 29 побед в основное время. 5 побед были добыты после финальной сирены – в овертайме. 4 раза овертайм для пермяков заканчивался поражением. А 14 поражений «Молот» потерпел в основное время матча.

Зато в атаке нам почти нет равных. В ворота соперника «Молот» забил 181 шайбу – это второй результат лиги. Больше шайб (212) забил только второй клуб регулярки – «СКА-Нева». 125 шайб «Молот» пропустил – это средний результат лучших команд лиги.

Лучшим бомбардиром команды стал 28-летний форвард Алексей Шубин. На его счету 17 голов и 22 передачи – 14-й результат среди всех бомбардиров лиги по системе «гол+пас». 13 шайб и 25 передач у другого нашего форварда - Камиля Шиафотдинова. 16 шайб и 17 передач – у Дмитрия Воробьева.

Когда болеем за наших хоккеистов в плей-офф? Согласно календарю ВХЛ, матчи серии начнутся 21 февраля. Соперник – занявший девятое место нефтекамский «Торос». Дальше проходит та команда, которая первой в паре одержит четыре победы.