Откровения воспитательницы: детей приходится отучать чокаться, а родителей – писать по ночам в личку

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- В детский сад я пришла работать 15 лет назад, - говорит педагог из Перми Татьяна Викторовна (имя свое она попросила изменить, - Ред.) - С юности мне хотелось работать с детьми - чистым листом, в который можно вложить то, что знаешь и умеешь. Однако сейчас эта работа стала просто адской, и я, увы, всерьез подумываю о смене профессии.

О том, в каких условиях сейчас работают дошкольные работники и как им приходится лавировать между неадекватными родителями, неуправляемыми детьми и злющим начальством, Татьяна рассказала «Комсомолке».

«Банан» рулит, а танец маленьких утят – это отстой

Я с ужасом смотрю, как меняются дети. Да, я все о том же - о гаджетозависимости. Им уже не интересны обычные игры в дочки – матери, догонялки, в кубики. Растет поколение, которое зависит от телефонов уже с пеленок. И я абсолютно убеждена, что ответственны за это родители, которые уделяют малышам мало внимания: мало читают, играют, поют, «затыкая» потребности детей смартфоном. Еду недавно в автобусе, рядом мама с годовалой дочкой. Девочка в коляске захныкала, мать даже не попыталась ее успокоить, сунула телефон, и малышка с умным видом начала водить пальчиками по экрану.

Сейчас много говорят о цифровизации. Это ни в коем случае неплохо, это современная реальность, но погружать в нее ребенка нужно дозированно. Доходит до того, что родители на пару с дошколятами снимают ролики и выкладывают их в в соцсети, а дети потом приходят в группу и танцуют «Я – банан!» А песенка крокодила Гены или танец маленьких утят для них – отстой.

Следят за педагогами в соцсетях

- Нас тоже обязали вести соцсети, и выкладывать все, что происходит в группе, но сначала надежность публикуемого материала проверяет секретарь. Однажды выловили фото с утренника, где девочка показывает средний палец и мило улыбается. Сначала ахнули, откуда? Потом зашли в Instagram ее 30-летней мамы и увидели, что женщина выкладывает контент уровня не самых воспитанных подростков.

Огромная проблема - родители мало занимаются воспитанием и развитием своих детей. Спрашиваю мальчика: «Что вы вчера вечером дома делали?», а он: «С папой в «танчики» играли». Папе 50 лет, он приходит домой и играет с ребенком в «танчики». Почитать книжку – это тоже отстой.

А что приносит детям Дед Мороз? Нет, ни игры и куклы, а смартфоны и умные часы. И теперь каждые 15 минут они из садика родителям названивают: «А когда ты придешь?», «А что ты сейчас делаешь?» А нам, воспитателям, приходится объяснять, что все это можно потерять или разбить.

С садичного возраста дети сидят в соцсетях и, бывает, следят за своими воспитателями. Что те пишут и какие фото публикуют. Нас начальство постоянно долбает: «Девочки, думаем, что пишем на своих страницах! И чтобы никаких купальников и бокалов с вином».

«Ребенку нужна мама, а не телефон»

Отношение к вещам у сегодняшних деток тоже другое: нет той бережливости, которая была раньше. Помню, в детстве тебе куклу подарят, и ты годами ее лелеешь. Сейчас спрашиваю мальчика: «Ты почему сломал игрушку?», он отмахивается: «А что такого? Мне мама новую купит».

Родители заняты собой, карьерой, зарабатыванием денег, на детей не хватает ни сил, ни времени. И они откупаются! Новыми игрушками и гаджетами! Но ребенку нужна мама, а не новая стрелялка в телефоне.

Вот, например, мамочка в моей группе постоянно кричит на сына: «У меня от тебя одни проблемы!», «Отстань, как ты не понимаешь, что мне работать надо!», в итоге ребенок усвоил, что никому не нужен. И чтобы привлечь к себе внимание, он творит в садике все, что хочет. Ревут дети, ревем мы, но повлиять на ситуацию не можем.

Другой мальчик, когда группа пришла с прогулки, заснул прямо в коридоре под лавкой. Спрашиваю у мамы, почему он у вас уснул? Та в ответ: «Так я не знаю, во сколько он вчера лег. Я уже спала, а он еще во дворе гулял».

Чокаются компотом и курят палочки

Еще одна большая проблема любого воспитателя – это переполненные группы. У меня 39 человек, десять из них имеют проблемы поведенческого характера. Судя по личному опыту, если в группе больше 15 человек, то эффективность работы воспитателя в вопросе коррекции поведения очень мала.

А то, что ребенок несет из семьи в детский сад, даже рассказывать страшно. Для развития связной речи, мы должны спрашивать ребят, как они провели выходные. Большинство историй - добрые: «Мы к бабушке съездили, пирожки стряпали», «А мы с дедушкой на рыбалку сходили», но иногда просто мурашки бегут от услышанного: «Мама сегодня спала со мной, а папа с дядей» или «Мама поругалась с папой, и мы ночью убежали с ней из дома» или «К нам гости приходили, мы играли в покер».

Про мат – песня отдельная. Недавно, чтобы объяснить ребенку, что брать чужое нельзя, я воспользовалась приемом, который мне подсказали на курсах повышения квалификации. Я взяла его вещь и объяснила: «Вот видишь, тебе неприятно, что твою вещь забрали, другим ребятам тоже не нравится, когда их игрушки без спроса берут». Он мне в ответ: «Ты с…ка, пошла в ж…у».

И значит это только одно: такими словами у ребят родители дома разговаривают. А воспитателям потом приходится объяснять, что не только взрослым, но и детям их не надо говорить, только вопрос, чей урок будет больше усваиваться?

На прогулке я как-то заметила, как один мальчишка наломал небольших палочек и зовет ребят: «Пойдемте за веранду курить». Родители ко мне с претензиями: «Наш Ваня, Сережа, Петя курит!», я отвечаю: «Уж я-то точно и сама не курю, и их не учу». А еще у меня дети систематически компотом за обедом чокаются. Приходится объяснять, что у нас не банкет, что мы не в ресторане, и что мы – еще дети.

Воспитатель – не обслуга

- Радует, что в моей группе есть заинтересованные родители, которые активно принимают участие во всем: помогают делать снежные постройки, украшать группу к празднику, чинить песочницу, рисовать плакаты, участвовать в соревнованиях. Но есть и другие, которые в открытую говорят, что сотрудники детского сада - это обслуживающий персонал.

Последние родители неспешно высыпаются и приводят ребенка в садик к 11 часам. А зачем? Образовательный процесс в садике уже закончен, дома ребенок выспался, в тихий час спать не будет, и не даст спать другим.

Другой страшный сон педагогов – это оказаться не в том месте и не в то время, а потом стать героем соцсетей.

Я на первом собрании родителям говорю: «Мы, педагоги, не роботы и не монашки, а тоже люди. У нас есть семья, мы ходим в магазины и даже покупаем себе нижнее белье. Если вы увидели меня в магазине, не надо делать фото и писать потом на весь интернет: «Как так? Она трусы себе покупает!»

Почему об этом предупреждают заранее? Потому что подобные случаи в детском саду уже бывали. Как-то в жару моя непьющая коллега забежала в ближайший алкогольный магазин - купить себе газировку. В очереди один из родителей покупал пиво. На следующее утро, когда она принимала детей в группе, папочка привел своего ребенка и закричал на всю раздевалку: «Ну что, попили вчера пивка, Мариванна?»

«Не читаю ваш спам, пишите мне в личку!»

Отдельная история – это родительские чаты. Я ничего страшного не вижу в том, чтобы написать воспитателю вечером, если ребенок заболел и нужно понять, что он ел в садике. Но когда ночью пишут: «А когда у нас утренник в группе?», «Маша завтра не придет», «Расскажите подробнее про конкурс!», «Что у нас с анализом?» или демонстративное «Я не читаю ваш спам в чате, пишите мне в личку», просто хочется рвать и метать!

Если каждому писать в личку, то когда же мне работать? И если отвечать на сообщения вечером, то когда же мне жить? Общаться с семьей? Делать с детьми уроки? Я делаю проще: просто игнорирую такие сообщения.

Нагрузка растет, зарплата - нет

- Нагрузка у нас становится все больше, а зарплата все меньше. При этом нужно и в конкурсах участвовать, и квалификацию повышать, и с родителями работать.

После целого ряда ЧП в нашем регионе: от голода умерла девочка, нападение подростков на школу и других, нас обязали вести электронную программу, где нужно отмечать индикаторы детей предриска, риска и находящихся в социально-опасном положении. Это огромная дополнительная нагрузка: мы обязаны выявлять такие семьи, писать программы их сопровождения и выходить к ним на квартиру - смотреть условия проживания. И делать это приходится после рабочего дня.

Еще требование начальства, чтобы родители ни на что не жаловались, а если что-то произошло, то это не должно утечь в департамент или интернет! А случись что, не факт, что администрация встанет на мою сторону!

Зарплата зависит от стажа и квалификации. В среднем в месяц педагог с 15-летним стажем получает 22 тысячи. Чтобы заработать 40, нужно упахиваться в две смены и вести кружки. А это вставать в 5.30 утра и появляться дома только в восемь вечера. Поэтому не удивительно, что молодежь к нам не идет. Или только ради декретных и пока ребенок маленький – можно в ясли отдать.

«Я педагог, а не коллектор»

Есть еще одна беда в работе с дошколятами: наглядных материалов воспитателям никто не предоставляет, поэтому приходится покупать их на свои деньги или делать самим: рисовать, лепить, клеить, конструировать. Причем, тоже в свое свободное время.

Представьте, приходит балерина в театр, чтобы танцевать, а ей говорят: «Ты должна себе пачку сшить, подумать над декорациями спектакля, а если зрителей придет мало, ты должна убедить их, чтобы полный зал был! Смешно? А у нас, воспитателей так! Если посещаемость в группе маленькая, то стимулирующих выплат не жди! А как я могу на посещаемость повлиять? Вдобавок мы обязаны быть коллекторами, и с родителей долги выбивать! А я – педагог! Мое дело образовывать, а не оплату за детский сад выбивать!

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