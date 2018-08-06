В Перми в детском садике 3-летнему малышу выбили зубы

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-06T15:02:20+03:00

Мама мальчика подала в суд на учреждение и требует взыскать с него моральную компенсацию в размере 75 тысяч рублей

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28 марта 28-летняя Екатерина привела в садик своего 3-летнего сына Костю (имя изменено). Сама она работала воспитательницей в этом же садике, только в другой группе. Не думая о том, что через несколько часов она схватит Костю на руки и побежит с ним в больницу, Екатерина оставила ребенка на попечение воспитателей и ушла в свою группу.

«Ребенок прыгнул сыну на голову»

- Днем Костя с другим мальчиком немного поругались, - рассказывает Екатерина. - Сын упал, а этот ребенок прыгнул на голову Косте, а затем засунул ему в рот кулак, выбив зубы. Я считаю, что садик виноват в том, что воспитатели не следили за детьми.

Больше Екатерина ничего не рассказала - слишком волновалась.

- Сегодня мы будем рассматривать иск о компенсации морального вреда родителям мальчика, который получил в детском садике травму, - зачитывает судья Лариса Мехрякова.

На стульях перед ней сидят родители Кости: Екатерина и Андрей. Они заметно волнуются, потому что столько переживаний перенесли из-за травмы сына. Екатерина - высокая светловолосая девушка в босоножках на каблуках. Слушая судью, она сжимает в руке телефон.

- Раньше я работала в этом же детском садике, где пострадал сын, но теперь работаю в суде, - говорит девушка.

А ее муж, Андрей, работает плотником в строительной компании.

- На суде не присутствуют третьи лица, - говорит судья. - Почему?

- Одна из воспитательниц больше у нас не работает, другая - в отпуске, - говорит Андрей Алексеевич, представитель детского садика. - Но на следующий суд они придут.

- Вы хотите взыскать компенсацию морального вреда и расходов на лечение сына? - спрашивает судья у Екатерины.

- Да, - говорит мама пострадавшего мальчика. - Ему был причинен моральный вред. Я боюсь, что у сына не сформируется челюсть, или с ней будет что-то не так. Как он будет общаться со сверстниками?

- А почему тогда в иске указано, что моральный вред причинен вам, а не сыну? - интересуется судья. - Ему разве не был причинен?

- Но ведь он маленький, распоряжаться деньгами будем мы, - отвечает Екатерина.

«Мама взяла сына и ушла в больницу, бросив группу на младшего воспитателя»

Но у представителя детского садика Андрея Алексеевича другое мнение на этот счет. По его словам, дети просто баловались.

- У них произошел конфликт из-за машинки, - говорит Андрей Алексеевич. - Мальчик толкнул Костю, и тот упал. К сожалению, довольно сильно. У него выпали два молочных зуба. Мы не снимаем с садика вины, ведь Костя получил травму в учреждении. Но никто на него не прыгал и не пихал кулак в рот! А вот его мама Екатерина, узнав о том, что ее сын получил травму, спустилась за ним вниз, взяла ребенка и пошла в больницу. Она оставила 30 детишек из своей группы на младшего воспитателя, никого не предупредив о том, что уходит. Хорошо, что за время отсутствия ничего не произошло.

Андрей Алексеевич рассказал, что была проведена экспертиза, которая доказала, что ребенок потерял зубы именно из-за падения.

- В документе написано, что мальчик «не потерял трудоспособность», - говорит адвокат. - То есть, это не тяжелая травма. Тем более уже через несколько дней Костя снова начал ходить в детский садик. Мы предложили родителям возместить им ущерб в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а также бесплатно предоставлять услуги садика, которые для других детей платные. И, конечно, Костя мог бы посещать в учреждении психолога. Но родители отказались идти на мировую. Странно то, что Екатерине сообщили, что она нарушила трудовой договор, оставив детей без присмотра. И после этого они обратились в суд.

«История некрасивая со всех сторон»

А адвокат семьи Павел Болилый считает, что руководство садика просто хочет снять с себя ответственность.

- Екатерина объясняла, как была получена травма, со слов своего сына, зачем она будет что-то придумывать? - говорит Павел Болилый. – И дети в три года еще не врут, они врут лет в 10-12. А садик просто хочет минимизировать свою вину.

Екатерина и Андрей требуют возместить 35 тысяч рублей за услуги адвоката, 40 тысяч - за причинение морального вреда. Следующее заседание состоится через несколько недель.

- Я считаю, что суд идет не из-за травмы ребенка, а из-за принципов родителей, - добавил Андрей Алексеевич. - Потому что мама изначально сама говорила, что «такое могло случиться с ребенком и в моей группе». А потом начала судебные разбирательства.

Уже после заседания к нам в редакцию позвонила Ольга Троцюк, заведующая детским садом.

- Хочу сообщить, что я готовлю встречный иск к родителям, - заявила Ольга Григорьевна. - В присутствии сотрудников они вымогали у меня 50 тысяч рублей. А когда я отказалась, родители Кости решили подать в суд. Эта история очень некрасивая со всех сторон. Мы были не против оказания помощи или услуг ребенку, но ведь его родители не просили для него, они просили для себя!