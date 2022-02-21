Полицейские помогли рожающей мамочке домчаться до роддома в Пермском крае

Полицейские уточнили, когда Майю с мамой будут выписывать из роддома и приехали поздравить молодых родителей с появлением на свет дочери. Фото: пресс-служба УГИБДД по Пермскому краю.

- Когда мы несли дежурство на улице Пушкина, возле нас остановился Renault Logan, водитель которого попросил: «Мужики, выручайте, жена рожает», - вспоминает старший лейтенант полиции Артур Армяншин из Чернушки.

Ехать до роддома оставалось километра два, но поняв, что в такой волнительный момент без помощи будущему папочке не справиться, вместе с коллегой - старшим лейтенантом полиции Сергеем Пыхтеевым – сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и помчали сопровождать иномарку с рожающей женщиной в роддом.

Успели они вовремя, вскоре после того, как пассажирка попала в руки врачей, на свет появилась девочка. Она стала вторым ребенком у своих мамы и папы. Родители уже дали новорожденной дочке имя Майя. Больше всего ее появления на свет ждал старший, четырехлетний брат.

- Я хочу сказать сотрудникам ГИБДД большое человеческое спасибо за ту помощь, которую они оказали нашей семье, - говорит Алексей, счастливый отец малышки. - Без них мне было бы очень трудно в те непростые мгновения. У супруги отходили воды, поэтому у меня все кипело и сердце разрывалось. Я очень переживал, что не успею вовремя доставить ее в роддом. И только благодаря своевременной помощи сотрудников ГИБДД у меня появилась дочка. Желаю им профессиональных успехов, здоровья и благополучия!

Помощь полицейских не ограничилась одним лишь сопровождением в роддом. Они уточнили, когда Майю с мамой будут выписывать и приехали поздравить молодых родителей с появлением на свет дочери. Маму ждал букет цветов, а девочку - подарок, который обязательно станет полезным для любого новорожденного малыша.

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«У меня жена рожает!». В Пермском крае сотрудники ГИБДД помогли будущей мамочке добраться до роддома

А потом приехали на выписку с цветами и подарками (Подробнее...)