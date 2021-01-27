Сотрудники ГИДББ, помогавшие семье добраться до роддома, приехали на выписку новорожденной девочки. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

- У меня жена рожает, воды уже отошли, «скорую» ждать некогда, повез в роддом сам, - объяснил взволнованный водитель из Чернушки, когда в ночи для проверки документов его остановили сотрудники ГИБДД.

Это случилось 23 января, когда экипаж ДПС ГИБДД в составе майора Рафаэля Ахмарова и старшего лейтенанта Ильи Степанова несли ночное дежурство. Полицейские тут же сели в служебный автомобиль и помогли сопроводить машину с роженицей в роддом. Успели вовремя, и через несколько часов на свет появилась девочка София. Это первый ребенок в семье у молодых родителей.

Дочка София - первый ребенок в семье молодых родителей. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

26 января сотрудники ГИДББ, помогавшие семье из Чернушки добраться до роддома, приехали на выписку новорожденной девочки.

- Молодой маме они вручили цветы и подарок для малыша, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Счастливые родители поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь и внимание, оказанное их семье.