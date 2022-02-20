Молодая всадница из Перми стала победителем Кубка Федерации конного спорта Пермского края

Виктория Трошкова (слева на фото) тренер наездницы Оксана Лопатина и жеребец Анжело Доро.

В конноспортивном комплексе в поселке Ферма завершился Кубок Федерации конного спорта Пермского края. Побороться за почетный Кубок съехались лучшие всадники со всего региона. Соревновались спортсмены в конкуре – преодолении препятствий на лошади.

Победителем стала Виктория Трошкова. Вместе со своим конем с красивейшим именем Анжело Д'оро всадница без единой ошибки преодолела маршрут из нескольких барьеров высотой в 130 сантиметров

В интервью «Комсомолке» Виктория рассказала, что профессионально конным спортом она занимается уже 20 лет, а любовь к лошадям у нее появилась в три годика, когда во время семейной прогулки по парку она впервые увидела грациозно скачущего жеребца.

- И по уши влюбилась в лошадей, - признается Виктория. - Я ходила на Ипподром, в парки, в общем повсюду, где были лошади и каталась на них, а в 10 лет меня отдали в спортивную школу, с тех самых пор я занимаюсь этим видом спорта профессионально. Анжело - это моя третья собственная лошадь и у него очень интересная жизнь. В Россию Анжело привезли из Германии в возрасте двух лет. Вскоре он оказался во конноспортивном комплексе в поселке Ферма, где я его заприметила, чтобы купить такого красавца, мне пришлось продать двух своих лошадей. В 2018 вместе с мужем и Анжело мы уехали жить в Узбекистан, где познакомились с титулованный наездником, мастером спорта международного класса Бекзодом Курбановым. Он разглядел в моей лошади потенциал, и мы договорились о сотрудничестве - он стал тренировать мою лошадь и выступать на ней на международных соревнованиях. Потом мы вновь вернулись в Пермь и забрали с собой Анжело. Но когда начинаются международные соревнования, Бекзод забирает на них Анжело.

О своем коне Виктория рассказывает с теплотой и любовью. По словам наездницы, у Анжело есть внутренний стержень и ведет он себя как взрослый человек, но несмотря на это, иногда играет и забавляется как ребенок.

- Он все понимает, знает, кто его хозяева, кто друзья, очень умный, прекрасно разделяет игру и работу, - говорит Виктория. - Очень любит есть яблочки, обожает морковку, сахар, мармелад и яблочные чипсы, но последнее я стараюсь давать ему редко - очень его берегу, поэтому основной рацион Анжело - натуральные продукты.

По словам исполнительного директора Федерации конного спорта Пермского края и тренера Виктории Трошковой Оксаны Лопатиной, Кубок Федерации конного спорта Пермского края - это отличная отрывая точка для спортсменов

- В Перми Кубок Федерации конного спорта проходит уже в десятый раз, - рассказывает Оксана Лопатина. - Это очень значимый для нас турнир, он дает понять, в каком спортивном и физическом состоянии находится спортивная пара. Наши спортсмены участвуют и во всероссийских, и в международных соревнованиях и даже в чемпионатах мира. Конечно, основную роль в подготовке наших спортсменов играют и постоянные тренировки. Благодаря тому, что в нашем комплексе есть и крытый, и открытый комплексы, это дает возможность тренироваться в нем круглогодично. Вообще конный спорт является единственным, среди олимпийских, где выступают животные, также он является единственным, где мужчины и женщины выступают на равных, а еще, это один из видов спорта, где абсолютно не важен возраст наездника. Поэтому этот вид спорта для всех и каждого.

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