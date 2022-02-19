В Музее ГУЛАГа состоялась презентация книги Варлама Шаламова с главами из найденной рукописи

Варлам Шаламов "вишерского периода". Снимок из книги.

Увидела свет книга «Вишерский антироман», изданная в Пермском крае при поддержке музея-заповедника «Пермь-36» и уполномоченного по правам человека в этом регионе.

В Музее истории ГУЛАГа в Москве состоялась ее презентация. Среди приглашенных были наследник авторских прав Варлама Шаламова, Александр Ригосик, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, бывший генпрокурор России Валентин Степанков, уполномоченные по правам человека из регионов страны.

Обложка издания.

- Это большое культурное событие, - отметил главный научный сотрудник «Перми-36» Михаил Нечаев. - Впервые была издана полная версия книги Варлама Шаламова «Вишерский антироман», в которую вошли, в том числе, 14 ранее никогда не публиковавшихся рассказов. Рукописи этих рассказов были украдены у писателя еще при его жизни и возвращены только 20 лет спустя. Была проделана большая работа по их расшифровке.

Общий вид Вишерлага. Иллюстрация из книги.

Как пропала рукопись

В Вишерский лагерь 21-летнего Варлама Шаламова отправили в 1929 году за «антисоветскую деятельность»: его арестовали во время облавы в подпольной типографии, где печатали «Завещание Ленина».

О вишерском периоде своей лагерной жизни Варламов начал писать в 1970-е годы. Но часть написанного была надолго утрачена.

- Это была почти детективная история, - рассказал исследователь творчества писателя Валерий Есипов, Варлама Шаламова. – Шаламов, будучи больным, некоторые рукописи передал своей близкой подруге, сотруднице Центрального государственного архива литературы и искусства Ирине Сиротинской. Но два чемодана рукописей похитили его друзья, проникнув к нему домой, когда он в 1978 году улетел в Ялту, в дом творчества. Их удалось вернуть только в 1998 году.

Книгу переведут на английский

В книгу «Вишерский антироман» кроме похищенных из архива Шаламова глав, включены также не публиковавшиеся ранее стихи, связанные с его пребыванием на Северном Урале, произведения из «Колымских рассказов», основанные на вишерских сюжетах.

- В дальнейшем предполагается перевести книгу на английский язык и выпустить дополнительный тираж, - говорит Михаил Нечаев. - Пока издано лишь 300 экземпляров «Вишерского антиромана» Варлама Шаламова.

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