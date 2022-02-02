«Сначала думали, что это аллергия»: Девятилетний Макар отважно борется с тяжелой болезнью

Большой путь к выздоровлению Макар уже прошел, сейчас ему срочно требуется помощь.

Еще два с половиной года назад Макар Минин из поселка Кукуштан в Пермском районе был обычным дошколенком: катался на коньках, роликах, и очень ждал момента, когда пойдет в первый класс.

Его испытания начались в последнее лето перед школой: в июле мама заметила, что у Макара появилось «свистящее» дыхание. Так как у сына часто возникали аллергии, плохих мыслей не было, и женщина обратились к пульмонологу.

Но три месяца лечения, прописанного врачом, не дали результата. А в ноябре Макару стало еще хуже: дышать стало совсем тяжело. Тогда мама повела его к лору, который заподозрил, что дело не в аллергии, а в чем-то более серьезном.

Выписав экстренное направление в Краевую детскую больницу Перми, врач посоветовал госпитализацию и полное обследование. Компьютерная томография показала, что у ребенка сильно увеличена щитовидная железа, она в буквальном смысле «сдавила» трахею. В конце ноября семья поехала в Москву, в онкологический центр им. Блохина. Там Макару провели операцию и установили диагноз - медуллярный рак щитовидной железы.

- Это генетический типа рака, он опасен своим редким явлением, особенно у детей, поэтому четкого плана лечения, при том, что форма оказалась запущенной, практически не было, - поясняют в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. – Со слов мамы, болезнь сына не поддается лечению химиотерапией и лучевой терапией. Только хирургическое лечение, но из-за запущенности болезни, иссечение тоже оказалось невозможным - метастазы поразили близлежащие органы и сосуды. Поэтому на консилиуме врачей было решено использовать таргетную терапию.

Эффективным оружием, бьющим только в раковые клетки и разрушающим их ДНК, стало лекарство «Капрелса». К тому же препарат замедляет распространение метастазов, а риск возникновения побочных явлений при этом минимальный. Но сейчас, из-за длительного оформления документов на лекарство, Макар рискует остаться без «Капрелсы».

- Этого допустить нельзя, - объясняют в «Берегине». - Однако без помощи неравнодушных людей семье мальчика с приобретением препарата самостоятельно не справиться. Стоимость одной упаковки около 100 000 рублей, а на курс требуется пять упаковок препарата стоимостью 480 000 рублей. Пожалуйста, помогите Макару и всем его близким, продолжить борьбу с раком. Вы нужны этому светлому мальчику!

Помочь Макару можно здесь.