«СтройПанельКомплект»: итоги 2021 года в цифрах

Фото: «СтройПанельКомплект»

Завершился 2021 год, который прошел для «СтройПанельКомплект» под знаком 60-летнего юбилея и активной плодотворной работы!

- За 2021 год компания ввела в эксплуатацию 7 объектов, в которые заселись около 1000 счастливых семей! Объем введенного жилья составил около 47 000 кв.м. В четвертом квартале ЖК «Медовый» четыре дома были введены в эксплуатацию со значительным опережением сроков – около 600 семей получили свои квартиры раньше!

- Введены в эксплуатацию и открыты два детских сада в д. Кондратово и мкр. Вышка II. Детские сады реализованы по Национальному проекту «Демография». «СтройПанельКомплект» выступил генеральным подрядчиком строительства.

- На заводе было произведено 64 000 куб.м железобетона. Выпуск ЖБИ вырос на 5% по отношению к предыдущему году. Все строительные площадки работали в плановом режиме или с опережением!

Фото: «СтройПанельКомплект»

- Активно возводится проект ЖК «Pro жизнь» – первый объект по модернизированной «97 серии». Для новой серии было разработано и внедрено в производство более 200 новых позиций изделий. В разработке находится еще ряд объектов, которые будут строится по этой технологии.

- В течение года проводилась плановое обновление оборудования в цехах завода. Автопарк предприятия пополнился новыми кранами и панелевозами, в формовочных цехах были обновлены системы бортоснастки, в цехе WanderBlok проведены мероприятия по дополнительному оснащению оборудования.

- Более 300 рабочих прошли обучение на дополнительные специализации в рамках программ, действующих в СПК: «Стропальщик», «Формовщик железобетонных изделий и конструкций», «Арматурщик», «Сварщик на машинах контактной сварки», «Машинист крана». По полученной квалификации выдается удостоверение установленного образца.

- Более 30 сотрудников предприятия были отмечены профильными наградами, а «СтройПанельКомплект» награжден Дипломом «Элита строительного комплекса» и отмечен благодарственными письмами и грамотами Правительства Пермского края, администрации города Перми, профильных министерств и ведомств.

Сегодня в стадии реализации находится пять проектов в разных районах города.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.