«Высасывают кровь у богатых и раздают ее бедным». В Пермском крае нашли уникальный вид комаров

Этот вид комаров обитает в родниках и говорит о хорошем показателе чистоты воды

Ученые Пермского государственного исследовательского университета совершили уникальное открытие. В реке Таборная на территории заповедника «Вишерский» им удалось обнаружить необычный вид комара. Его официальное название Chaetocladius (Chaetocladius) crassisaetosus, а по-простому - комар-звонец.

Казалось бы, что здесь необычного? Одним комаром больше, одним меньше, но загадка в том, почему они оказались на территории Пермского края, ведь раньше считалось, что этот вид комаров обитает только на территории Фенноскандии (страна на северо-западе Европы- ред.). По словам доцента кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрея Крашенинникова, который и обнаружил данный вид насекомых, в нашем крае комары-звонцы оказались из-за постепенной миграции, а так как они любят холод и влажность - обосновались в горной местности нашего региона.

Территория заповедника Вишерский

- Летом 2021 года мы проводили научные исследования в нашем заповеднике - изучали околоводную фауну, - рассказывает Андрей Крашенинников, - Когда вернулись в лабораторию и изучили пойманных насекомых под микроскопом, были крайне удивлены, что нам удалось поймать редкий вид комара-звонца. Ранее в России его никто не встречал. Это родниковый вид, личинки живут в ручьях, а комары летают неподалеку. Комары этого вида не кусаются, а для своего обитания выбирают ручьи только с хорошим показателем чистоты воды.

Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников

Андрей Крашенинников отмечает, что территория Вишерского заповедника - поистине благодатное место, где природа постоянно доказывает, насколько мало мы о ней знаем. Еще в 2009 году он обнаружил в заповеднике два новых для науки вида комаров и написал о своем открытии в научном труде. Сейчас ученый занимается написанием еще одной научной статьи, которая будет основана на находках, сделанных летом 2021 года. Помимо комаров-звонцов, в ней будут представлены еще два редких вида комаров и другие амфибиотические насекомые: ручейники, веснянки и поденки. Для нашего края это будет настоящим открытием.

Территория заповедника "Вишерский"

После публикации открытия ученого в социальных сетях, пользователи интернета оставляли разные комментарии, один из них оказался весьма забавным: "Они высасывают кровь у богатых и раздают ее бедным" - написала одна из жительницы Прикамья.

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