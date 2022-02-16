«Вы тупорылые, а?». С пермской парой, которая заняла парковочное место директора налоговой службы, устроили разборки в духе 90-х

Пермяков выгоняли с парковки, так как они заняли место директора. Фото: кадр видео паблика ВКонтакте «Подслушано Индустриальный район – Пермь».

Разговор в духе 90-х произошел утром 14 февраля возле отделения Федеральной налоговой службы по Индустриальному району. Видео инцидента участники опубликовали в паблике ВКонтакте «Подслушано Индустриальный район – Пермь».

- Мы с супругом были записаны на прием для подачи заявления в 9.00 утра в налоговую инспекцию на улице Советской Армии, - говорит пермячка. - Подъехали на территорию, припарковались. Времени до открытия оставалось много мы сидели в машине и находили дополнительные реквизиты для подачи. В этот момент к нам подлетел дворник и начал ругаться: «Куда вы встали, это место директора этого филиала». Мы были ошарашены, муж сказал, что сейчас переставим машину, только найдем реквизиты. Дворник ушел за охраной, я начала снимать, по видео видно как они себя ведут. В первый раз дворник бил по капоту, второй раз слышно и видно, как по стеклу авто.

На видео сотрудники отделения налоговой инспекции действительно ведут себя грубо, оскорбляя пару.

- Вам места другого нет что ли? Вы че такие тупорылые? Я вам три раза сказал - не занимайте, пожалуйста, место, - говорит дворник... - Выложи в Ютюб и покажи, какие вы тупорылые.

Охранник, вышедший из инспекции с дубинкой, объяснил автовладельцам еще раз, что это место директора. Семейную пару возмутила эта ситуация и на стойке информации они написали заявление директору, описав ситуацию, с просьбой разобраться.

В пресс-службе ФНС по Пермскому краю прокомментировали этот случай.

«По данному факту Управлением запрошены пояснения от начальника Инспекции и соответствующих должностных лиц. Вместе с тем, с сотрудниками инспекции проведена профилактическая беседа о недопущении аналогичных ситуаций в дальнейшем».

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