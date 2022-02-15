«А-а-а-а-а! Вы звери что ли?» В Перми пьяная толпа решила оторваться на молодой паре

Фото: скриншот видео Подслушано Крохаля | Пермь/ВКонтакте

В ночь с субботы на воскресенье, в микрорайоне Крохалева толпа пьяных людей напала на проходившую мимо пару. Происходящее снял из окна своей квартиры местный житель.

- Улица Солдатова, два часа ночи, толпа пьяных пацанов решили оторваться на проходящем парне с девушкой. Вообще в наше время никаких принципов у пацанов. Это же стремно - толпой на одного, тем более еще он с девушкой, - написал автор ролика.

Вероятнее всего, на видео попал уже конец потасовки. В кадре - 7 человек, 6 молодых людей и одна девушка, которую в начале ролика роняют на землю. Далее происходит неразбериха, но до серьезной драки не доходит, люди по очереди выкрикивают: "Давай-давай-давай", "Стой, пацаны". "Ладно, не трогай его". "А-а-а-а-а! Вы звери что ли?".

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что никаких заявлений о произошедшем в отделения полиции не поступало.

Вероятнее всего, мужчина, на которого напали, решил разобраться с обидчиками, что называется по-мужски. Под записью в социальной сети он написал «Да, все верно, это были мы с девушкой, просто толпой налетели, даже не дали жену домой проводить и девушке досталось. Мы в шоке, так не делается. Будем решать».

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