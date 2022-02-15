Газпромбанк рассматривает возможность финансирования проекта Северного обхода Перми

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Газпромбанк в ходе трехстороннего совещания заключил соглашение о сотрудничестве по проекту строительства автомобильной дороги «Северный обход Перми» с Правительством Пермского края и АО «БТС-МОСТ».

Проект предусматривает возведение четырехполосной трассы, двухуровневых развязок, эстакад, а также моста через Каму длиной более 2 км. Северный обход в Перми станет одним из крупнейших и капиталоемких инфраструктурных проектов Пермского края.

«Мы рады совместно с партнером участвовать в разработке одного из ключевых транспортных и социально-стратегических проектов на Урале. Дорожная сеть высокого качества является важнейшей точкой роста для Пермского края, ведь регион находится в центре транзитных и торговых путей, связывающих Азию с Европой», – отметил первый вице-президент банка Алексей Чичканов в ходе мероприятия.

«Проект имеет стратегическое значение как для региона, так и для федеральных перевозок, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Не случайно для проработки проекта мы тесно сотрудничаем с одним из крупнейших банков России, Газпромбанком, который имеет финансовые и аналитические ресурсы для реализации проекта и опыт кредитования крупных строек, а также с компанией «БТС-Мост», имеющей большой опыт в области дорожного строительства. Реализация проекта в том числе даст импульс для развития Березниковско-Соликамского, Чусовского и Губахинского промышленных узлов, где реализуются крупные инвестиционные проекты: сократится «транспортное плечо» по доставке продукции потребителям. Повысится комфорт и безопасность передвижения пассажиров».

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Напомним, общий портфель проектов Банка по финансированию автодорожного строительства превышает 700 млрд рублей. Ранее в интервью «КоммерсантFM» первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер сообщал, что банк фактически стал лидером на рынке инвестиций в автодорожные проекты. Благодаря ГПБ в России уже реализованы крупнейшие автодорожные проекты: ЗСД (на фото), ЦКАД, «Обход Хабаровска» и др. Пермский край для Газпромбанка – один из приоритетных регионов с точки зрения развития бизнеса. В 2021 году банк профинансировал краевые предприятия и организации на 23,14 млрд рублей.