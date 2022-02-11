В Перми пациента отказались госпитализировать, а на следующий день он умер

У врачей была реальная возможность поставить диагноз, провести экстренную хирургическую операцию и спасти человека. Фото: Александр ГЛУЗ

Сложно передать, что пришлось пережить супруге 47-летнего жителя Губахи, умершего от разрыва аневризмы аорты. Женщина 25 лет прожила с любимым мужем и фактически за два дня потеряла его. Врачи, осматривавшие пациента с сильнейшими болями в спине, так и не заподозрили у него острую сосудистую патологию и не начали ее лечить.

Решили не гонять «скорую»

Трагические события случились в апреле 2020 года. Недавно женщина добилась в суде частичного возмещения морального вреда.

Все началось с того, что 19 апреля 2020 года ее муж, 47-летний житель Губахи, почувствовал острую боль в спине. Мужчина вызвал «скорую помощь» и его госпитализировали в больницу – филиал ГКБ № 4 в Губахе.

Лечение, которое начали врачи, не давало положительного эффекта, а обезболивающие препараты, которые ему кололи во время обследования, лишь ненадолго уменьшали боль, но вскоре она появлялась вновь и становилась все сильнее.

Тогда врачи предложили перевести сложного пациента в Пермь. Чтобы не гонять «скорую», супруга заболевшего предложила сама перевезти его на личном автомобиле. Врачи не возражали, попросили подписать отказ от госпитализации и дали направление в пермскую ГКБ № 4.

Выехали супруги 20 апреля вечером и в приемном отделении сосудистого центра ГКБ № 4 в Перми оказались в половине одиннадцатого. Но приехавшего не на «скорой», а на личном транспорте пациента долгое время продержали в приемном отделении без какого-то лечения. Потом провели ему самые элементарные тесты, но диагноз так и не поставили.

- Дежурный врач – молодая женщина - необоснованно отказала ему в госпитализации, решив, что если у пациента болит спина, то у него проблемы с почками, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор Пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых, он представлял в суде интересы истицы. – Во время заседания она пояснила, что все симптомы, которые испытывал пациент, указывали на то, что у него была болезнь почек и показаний для его госпитализации в сосудистый центр не было.

Искали камни, тромбы, остеохондроз...

В итоге около двух часов ночи мужчину отправили в урологическое отделение Пермского клинического центра ФМБА. Там тоже начали проводить исследования, чтобы установить правильный диагноз, но спасти его уже не смогли, вечером 21 апреля пациент скончался от разрыва аневризмы аорты.

А ведь шанс спасти его был, для этого нужно было правильно поставить диагноз и провести экстренную хирургическую операцию, но этого сделано не было.

Проведенная проверка установила нарушения при проведении диагностики. Пациенту не было проведено ни одного исследования для определения правильного диагноза. По непонятной причине ему смотрели совершенно другие органы: искали камни в почках, тромбы в нижних конечностях, остеохондроз в позвоночнике...

- Однако, не найдя ни одного подтверждения несуществующих диагнозов, медицинские работники из-за небрежного отношения к больному, невыполнения стандарта и клинических рекомендаций по диагностике заболеваний не провели нужные исследования, которые могли бы выявить заболевание и предотвратить летальный исход, - говорится в материалах суда. – А ведь в региональном сосудистом центре ГКБ № 4 имелось все необходимое оснащение и была реальная возможность своевременно оказать специализированную хирургическую помощь. В итоге нуждающийся в экстренной сосудистой операции больной среди ночи был необоснованно перенаправлен в совершенно бесполезную для него больницу, что привело к его смерти в непрофильном отделении, фактически без оказания медицинской помощи.

Просила три миллиона, отсудила 200 тысяч

- При поступлении в ГКБ № 4 пациента осматривал не только дежурный врач, но и неврологи, - объясняли на суде медики. - Два доктора не могли просмотреть диагноз, был проведен полный осмотр пациента. У нас в больнице проводилась проверка лечебно-контрольной комиссии и указала на отсутствие нарушений. Не нашла дефектов оказания медицинской помощи и страховая компания. В заключении главного сосудистого хирурга отмечено, что при поступлении в приемное отделение у пациента была отмечена положительная динамика, и ему было рекомендовано продолжить обследование. Если бы у пациента имелось угрожающее заболевание, врач не отправил бы его домой, но в связи с отказом пациента от вмешательства, окончательный диагноз не был установлен.

По просьбе вдовы суд провел комплексную судебно–медицинскую экспертизу, которая пришла к выводу, что между дефектами оказания медицинской помощи и наступлением смерти пациента причинно-следственной связи нет.

Для семьи скоропостижный уход отца и мужа стал огромным ударом. Старшая дочь сейчас совершеннолетняя, а младшему сыну всего 13. Истица попросила взыскать с врачей и больницы компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, но суд удовлетворил ее иск частично, взыскав с больницы 200 тысяч рублей.

2 февраля в Пермском краевом суде была подтверждена законность решения суда 1-й инстанции. Представители больницы признали допущенный врачами дефект и просили оставить решение районного суда в силе.

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