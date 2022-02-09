В Перми Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми продлили период дистанционного обучения у учащихся школ, колледжей и техникумов до 13 февраля. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. Дистант сохранится только в Перми. Школьники Березников и Соликамска приступят к обучению с завтрашнего дня.

Напомним, с 3 по 9 февраля в Перми, Соликамске и Березниках дети ушли на дистанционное обучение из-за превышения эпидемических показателей по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

По данным на 6 февраля обучение частично приостановлено в 395 классах в 158 школах, в 299 группах в 186 детских садах. Полностью закрыты 352 школы и 30 садов. На время дистанционного обучения школьникам, которые относятся к льготникам, выдавали продуктовые наборы.

Кстати, как сделать удаленку максимально полезной и нетравматичной для всех участников процесса? Как правильно готовиться к онлайн-урокам, чтобы у детей и родителей не было стресса? Как не потерять, а преумножить знания и даже сблизиться с ребенком? На эти и другие вопросы ответили во время прямой трансляции в рамках проекта «Пермский край в прямом эфире» учителя пермских школ. Подробнее здесь.