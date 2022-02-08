Пермские педагоги рассказали, как правильно организовать учебу и отдых школьников на дистанте

После дистанционного обучения не торопитесь садиться за уроки, необходимо два-три часа отдыха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за вспышки «омикрона» и роста заболеваемости школьники Перми, Березников и Соликамска ушли на дистанционное обучение. Пока до 9 февраля, но не исключено, что срок этот продлят.

Непросто сейчас всем: и учителям, которые проводят уроки по интернету и проверяют присланные работы, и детям, которые вынуждены находиться и учиться дома, и родителям, которые должны помогать, контролировать весь процесс и тщательнее проверять выполнение домашних заданий.

Как сделать удаленку максимально полезной и нетравматичной для всех участников процесса? Как правильно готовиться к онлайн-урокам, чтобы у детей и родителей не было стресса? Как не потерять, а преумножить знания и даже сблизиться с ребенком? На эти и другие вопросы ответили во время прямой трансляции в рамках проекта «Пермский край в прямом эфире» учителя пермских школ.

В беседе приняли участие учитель химии школы «Петролеум+» Елена Щукина, учитель русского языка и литературы гимназии №8 Елена Ибрагимова и учитель начальных классов гимназии №6 Ольга Красносельских. Модератором стала руководитель Центра управления регионом Пермского края Екатерина Набатова.

Режим дня, как во время обычной учебы

- День школьника должен быть спланирован, как будто ребенок учится в обычном режиме, - отметила Елена Щукина. – А вот главные советы для эффективной удаленки:

Подготовьте рабочее место для вашего ребенка.

Проверьте, что домашний и мобильный интернет работают, хватает скорости.

Проверьте камеру, микрофон, наушники, все необходимые учебные программы.

Познакомьтесь с платформой заранее, чтобы знать, куда подключиться и что делать.

Если в семье несколько детей учатся удаленно или родители сами на дистанте, необходимо составить единый режим дня, распланировать использования устройств. Необязательно выходить в ZOOM именно с компьютера, подойдет и телефон.

Распорядок и режим дня очень важен. Когда ребенок знает, что за чем следует, он находится в зоне психологического комфорта. Важно вставать не за пять минут до урока, а в обычное время.

Будьте всегда на связи с педагогом, с классным руководителем. Проговаривайте проблемы (например, если ребенок не успевает сделать домашнее задание), вместе получится найти решение.

Учите ребенка рассчитывать время

- В обучении младшеклассников важно сочетать обучение и игру, - дает советы педагог Ольга Красносельских. - На «дистанционных» переменах я включаю детям джаз-дэнс, а во время уроков предлагаю порисовать на виртуальной доске.

В обучении младшеклассников важно сочетать обучение и игру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советы от учителя начальных классов (они могут подойти и для более старших ребят), такие:

Старайтесь первое время наблюдать за работой ребенка на компьютере, процессом обучения в целом и целевым использованием оборудования и Интернета. Обязательно контролируйте время работы ребенка на компьютере. Перерывы необходимо устраивать через каждые полчаса. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребенка при работе с компьютером.

Составьте вместе с ребенком план-распорядок дня в период карантина, сделайте красивый чек-лист, мотивационный плакат.

Не подгоняйте, не дергайте по пустякам ребенка, не укоряйте за ошибки и оплошности.

Не торопите. Умение рассчитать время – ваша задача, если это плохо удается, это не вина ребенка.

После дистанционного обучения не торопитесь садиться за уроки, необходимо два-три часа отдыха (а в первом классе лучше 1,5 часа поспать для восстановления сил).

Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20 минут занятий необходимы перерывы в 10-15 минут, лучше, если они будут подвижными.

Не сравнивайте успехи сына или дочери с успехами их друзей, детей ваших знакомых. Сравнивайте ребенка только с ним самим.

По итогу рабочего дня попросите ребенка научить вас чему-нибудь новому, он ведь так старается и учиться осваивать новые технологии.

Коллегам во время дистанционного обучения Ольга Красносельских рекомендует разрабатывать новые форматы уроков, например, применять «урок-задачу», а также активно использовать чаты в мессенджерах, чтобы наладить коммуникацию с родителями.

Вычеркивайте выполненное из списка

Уроки – это крайне важно, но не стоит заставлять ребенка учиться целыми днями. Часто именно с досугом у родителей возникают проблемы. А как занять ребенка, если нужно оставаться дома? Идеями, которые будут актуальные и после восстановления привычного формата учебы, поделилась Елена Ибрагимова:

Составьте ребенку список заданий, который ему нужно сделать за день. Как только ребенок выполнит одно задание, он вычеркивает один пункт из списка.

Не стоит заставлять ребенка учиться целыми днями, найдите общее интересное занятие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Играйте в настольные игры, собирайте пазлы (можно придумать и свои игры).

Постройте замок из коробок.

Устройте охоту за сокровищами: пусть ребенок ищет спрятанные предметы, следуя подсказкам или нарисованной карте.

Сделайте уборку, займитесь кулинарией вместе с ребенком под веселую музыку.

Устройте день моды – пусть ребенок примеряет разные наряды.

Выращивайте растения, следите за погодой, ведя дневник наблюдения.

Играйте на музыкальных инструментах, танцуйте.

Составьте список для чтения, читайте вместе.

Совершите онлайн-экскурсии, посмотрите вместе фильм или мультфильм. И обменяться впечатлениями не забудьте.

Главное, в чем сошлись все учителя: удаленное обучение – это не прихоть учителя или школы, а необходимость в текущей эпидемиологической ситуации. И в такой ситуации особенно важно наладить контакт между учителями, учениками и родителями.

Кстати, накануне Главный терапевт Пермского края рассказала, как справиться с постковидными осложнениями.

Для восстановления после перенесенной инфекции, полезно включать в свой рацион жирорастворимые витамины, которые содержится в животной пище: это печень, говядина, телятина.

Также основной элемент восстановления после COVID-19 - это физическая реабилитация. Необходимо расширять свой двигательный режим и тренировать дыхательные мышцы. Не так давно в схеме реабилитации появилась так называемая диафрагмальная тренировка.

В положении лежа на спине человеку нужно поместить небольшой груз на переднюю брюшную стенку. Вес для женщин должен быть около килограмма, для мужчин – три. Затем начать максимально сокращать диафрагму. Сделать несколько подходов.

Также для восстановления можно приобрести дыхательные тренажеры в магазинах медицинской техники. С помощью тренажера нужно сделать 10 вдохов, затем с перерывом в минуту повторить и сделать еще несколько подходов. Нагрузку можно ежедневно увеличивать, а сам комплексы упражнений выполнять два раза в день в течение месяца - двух.

В случае, если появилась одышка, выраженная усталость или усилился кашель, упражнение нужно прекратить. Также важно следить за сатурацией.

Куда целится ковид?

В первую очередь при коронавирусе страдают ткани сосудов и сердца, поэтому одним из проявлений постковидного синдрома может стать аритмия или нарушение ритма сердца. Это происходит из-за того, что вирус обладает кардиотоксичностью на наши сосуды. В итоге они плохо реагируют на импульс и это состояние требует коррекции.

- Более половины пациентов выписывается сейчас из стационаров с тахикардией, - отмечает Наталья Корягина. – Как результат – у людей появляются отеки, выраженная одышка, а любое физическое действие может сопровождается приростом пульса.

А пульс более 100 - 110 ударов в минуту может серьезно нарушать нашу жизнь, снижая ее качество. И если после перенесенной инфекции вы наблюдаете у себя этот тревожный симптом, необходимо обращение к врачу и проведение кардиографии.

- Но из-за того, что попасть сейчас на плановый прием к врачу практически невозможно, могу посоветовать самый простой способ нормализовать состояние: принять 2, 5 миллиграмма бисопролола, - объяснила доктор. - Это рекомендация подойдет, если вам уже исполнилось 18 лет.

Если у пациента уже присутствуют хронические заболевания, то надо продолжать принимать терапию, назначенную ранее терапевтом или кардиологом и следить за уровнем артериального давления. Оно должно быть не выше 130 на 80.

- Если гипертония стала устойчива и плохо реагирует на ваши таблетки, улучшить чувствительность сосудов можно с помощью простого препарата Верошпирона, - говорит главный терапевт края.

Что еще страдает?

Влияет коронавирус и на другие внутренние органы: нередко поражаются функции почек.

- Кто уже имел мочекаменную болезнь, сморщенную почку, кисты или пиелонефриты, контролируйте свой уровень креатинина, - советует доктор. - А при изменении показателей обращайтесь за медицинской помощью.

Еще одна распространенная проблема после перенесенного COVID-19 - это риск тромбозов.

- Он может возникнуть, когда уровень дедимера выше нормы в два раза, - объясняет Наталья Корягина. - В таком случае тоже необходимо обратиться за медицинской помощью.

Пациенты с атеросклерозом при повышенном холестерине принимают статины. Их нужно продолжать принимать, отслеживая целевые показатели, которые должны быть менее 1.4 миллимоль на литр.

Страдает после заболевания и нервная система. Могут наблюдаться когнитивные расстройства, проблемы с памятью и сложности возвращения к обычной жизни.

- Проблемы с нервной системой памятью, астенизацией (отсутствием силы) корректируется когнитивным тренингом, - советует терапевт. - Чтобы образовать связи между нервными клетками, рекомендую пациентам назначить себе день темноты. Постарайтесь в один из дней принимать душ, мыть посуду, прибираться без включения света или с закрытыми глазами. Также можно смотреть видеоролики без звука, либо слушать звук, но не включать изображение.

Вот еще способы, чтобы дать «полезную пищу» своему мозгу: давайте название увиденному: магазинам или социальным учреждениям, рядом с которыми вы находитесь. Открывайте для себя новые маршруты, ориентируйтесь по городу без карты. Отправляясь куда-либо на автомобиле, выбирайте новую дорогу, выполняйте уроки со своим ребенком, учите вместе с ним стихи.

Также важно соблюдать режим работы и отдыха, полноценно высыпаться и спать не менее восьми часов.

- Также Covid-19 обладает аутоиммунной стимуляцией, похож на красную волчанку и другие системные заболевания, поэтому для профилактики аутоиммунной агрессии не стоит принимать ближайшие два месяца после выздоровления иммуностимуляторы, потому что они могут отрицательно повлиять на ваш иммунный статус, - объясняет доктор.