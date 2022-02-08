Эффективность аптечных тестов составляет не более 80%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В разгар «омикрон»-пандемии диагноз «коронавирус» ежедневно получают около пяти тысяч пермяков. Когда заболело горло, поднялась температура и начался насморк, человек сам может сделать экспресс-тест на COVID-19, чтобы понять, банальное у него ОРВИ или все-таки та самая болячка.

Но проводя экспресс-тест в домашних условиях, нужно понимать, что его эффективность составляет не более 80%.

- Результат будет положительным только при высокой вирусной нагрузке, - пояснила главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина. – А если человек переносит COVID-19 в легкой форме, только начал болеть или уже заканчивает, то есть возможность получить ложноотрицательный результат.

Еще важно, после того как врачи получат положительный результат экспресс-теста, они обязательно назначат пациенту ПЦР-тестирование для постановки точного диагноза.

О том, как провела домашний тест на коронавирус себе и мужу и что из этого вышло, рассказала «КП» пермячка Ирина. Она уже переболела и списалась с больничного.

- Недомогание я почувствовала с вечера, - говорит она. - Утром проснулась и сразу пошла в ближайшую аптеку. Чтобы тест был достоверным, специально не чистила зубы, ничего не ела и не пила. Тест в аптеке был в продаже, стоил он 950 рублей.

Экспресс-тест Ирина решила сделать не только себе, но и мужу, так как у него тоже были симптомы ОРВИ.

- Дома мы вскрыли упаковку и достали все содержимое: внутри тоже все было упаковано: и пробирка, и кассета с контрольной полоской, и палочка, которой нужно было брать анализ, - говорит девушка. – Сначала внимательно прочитали инструкцию, затем сделали все, как требовалось: муж провел палочкой со стерильным тампоном по задней поверхности зева, поместил его в пробирку, закрыл, потом капнул на специальное место в кассете. Практически сразу появился результат. Судя по полосочке, тест у него оказался отрицательным.

Свой тест Ирина решила сделать из носоглотки.

- В пробирку я поместила прямо все то, что накопилось в носу, провела все те же самые манипуляции и тест выдал положительный результат, - делится Ирина. – Вечером пришел врач и сказал, что до моего аптечного теста и положительного результата ему нет дела. Взял свой. В итоге и у меня, и у мужа тесты оказались отрицательными и лечились мы за свой счет, никаких лекарств нам не выдали. Но когда я пришла на прием к врачу списываться и рассказала, что первый аптечный тест был положительным, врач удивился и спросил, почему его не «пришили к истории болезни».

АКТУАЛЬНО

Экспресс-тест — это иммуно-хроматографический метод (ИХА), в основе которого лежит возникновение реакции между антигеном вируса и соответствующим ему антителом в биологических материалах (кровь, слюна). Если взаимодействие произошло, происходит окрашивание на хроматографической полоске тест-системы в области контрольной линии.

Какой биоматериал подходит для экспресс-теста на коронавирус?

Кровь

Самые распространенные экспресс-тесты – те, с помощью которых по нескольким каплям крови можно определить наличие или отсутствие иммунного ответа организма человека на контакт с вирусом.

Слюна

Для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 используются также экспресс-тесты, в которых в качестве биологического материала используется слюна.

Секрет из полости носа

Образец мазка берется из носа. Результат готов в течение нескольких минут. С помощью назального экспресс-теста можно определить антиген COVID-19 в домашних условиях на ранних сроках заболевания.

Сегодня в мире зарегистрированы десятки тест-систем на определение антигена COVID-19 методом экспресс-диагностики. В России популярны экспресс-тесты производства Южной Кореи: NanoCare COVID-19 Ag, SD BIOSENSOR Inc, Biocredit COVID-19 Ag, SGTI-flex COVID-19 Ag, NowСheck COVID -19 Ag и др.

Широко распространены тест-системы китайских производителей: Leccurate Antigen Rapid Test, SARS-CoV-2 COVID-19 Ag Wesail, Hightop One Step Rapid Test, SARS-CoV-2 Xiamen Antigen Rapid Test и др.

Тесты российского производства, одобренные Росздравнадзором — Rapid BIO, Imbian и др.

Также на рынке представлены тесты из Италии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и других стран.

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