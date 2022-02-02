Главный терапевт Пермского края рассказала, когда экспресс-тесты на COVID-19 не эффективны

Главным преимуществом экспресс-тестирования можно считать скорость. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С началом пятой волны «омикрона» в российских аптеках начался жесткий дефицит экспресс-тестов на коронавирус. Люди пачками начали разбирать их для себя, друзей и родственников.

Сейчас экспресс-тест купить в пермских аптеках можно, правда те, что подешевле, раскупают очень быстро. Как при симптомах ОРВИ правильно ими пользоваться, чтобы понимать: идти в поликлинику самостоятельно или в случае положительного результата необходимо звонить и вызывать неотложную или скорую помощь? И насколько достоверно экспресс-тест выявляет COVID-19? В этих вопросах разбираемся с главным внештатным терапевтом Минздрава Пермского края Натальей Корягиной.

- Экспресс-тест был разработан для первичной диагностики новой коронавирусной инфекции, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Наталья Корягина. - Он позволяет понять вирусную нагрузку и необходимость проведения ПЦР-теста. По данным специальной литературы и информации от Всемирной организации здравоохранения, эффективность экспресс-тестов составляет до 80%.

Главным преимуществом такого тестирования можно считать скорость. Результат готов, как правило, через 15-20 минут. Поэтому сейчас экспресс-тестирование проводят в диагностических центрах в поликлиниках Пермского края и если тест положительный, то у пациента берется еще и ПЦР-тест.

- Основная проблема в использовании экспресс-теста в том, что эффективность его будет показана только при высокой вирусной нагрузке, - поясняет врач. - А если человек переносит COVID-19 в легкой форме, только начал болеть или уже заканчивает, то есть возможность получить ложноотрицательный результат.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует приобретать экспресс-тесты не в магазинах, а в фармацевтической сети, где они будут сертифицированы и рекомендованы для всеобщего пользования.

Выполняя экспресс-тестирование на дому, важно понимать, что достоверность результата может быть снижена. Это бывает связано с нарушениями правил сбора биоматериала. Поэтому перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к каждому диагностическому набору. В ней указаны действия, позволяющие получить быстрый результат.

В большинстве комплектов содержится полоска, пипетка, буферный раствор и скарификатор для прокола кожи. Как правило, исследуемому нужно нанести на полоску каплю крови, а после — несколько капель буфера и подождать, пока уровень жидкости достигнет индикаторов для получения ответа.

Также существуют тесты, позволяющие провести экспресс-тестирование с помощью мазка из носоглотки. Для этого за час до взятия мазка не рекомендуется есть и пить, пользоваться спреями для горла, курить и жевать жевательную резинку.

ЦЕНА ВОПРОСА

Примерная стоимость экспресс-тестов в аптечной сети от 900 до 1400 рублей. Можно пройти аналогичный тест в частной лаборатории. Это будет стоить 1600 рублей. После получения результатов действовать по инструкции: обращаться в поликлинику или вызывать врача на дом.

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