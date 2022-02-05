Ограничительные меры в Пермском крае продлили до 28 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Перми, последние новости на 6 февраля 2022 года: число инфицированных в регионе превысило 200 тысяч. За минувшие сутки в Пермском крае обновился очередной рекорд по числу заболевших, опасную инфекцию обнаружили у 4 358 жителей региона. Новые заболевшие выявлены в 42 муниципалитетах региона.

Наибольшее число инфицированных в Перми – 2 162 человека. На втором месте Пермский район, где опасную инфекцию диагностировали у 388 жителей. Третье место по заболеваемости достается Чернушке - 264 заболевших. На четвертом месте Краснокамск - 261 инфицированный, на пятом месте Чайковский - 147 заболевших.

По данным на утро 6 февраля, в "красных зонах" стационаров Пермского края в тяжелом состоянии находятся 224 пациента. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 863 человека.

Фото: оперштаб

Напомним, в конце января состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.